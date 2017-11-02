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Hadise... YAZILANLARA DAYANAMADI, GERÇEĞİ AÇIKLADI!

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Hadise... YAZILANLARA DAYANAMADI, GERÇEĞİ AÇIKLADI!
Hadise, Dodan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

"O Ses Türkiye"nin son şampiyonu Dodan ile Hadise'nin aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu.

Hadise bu konudaki sessizliğini bozdu.

 İşte Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı açıklaması:

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