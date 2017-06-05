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Hakan Akkaya... 'TAŞIYICI ANNE İLE BABA OLACAĞIM!'

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Hakan Akkaya... 'TAŞIYICI ANNE İLE BABA OLACAĞIM!'
Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü modacı Hakan Akkaya oldu.

Hakan Akkaya 'Hadi Be' canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu. 

16 Yıldır Aşık Olamıyorum

Yolda gördüğü herkesin sadece kıyafetine baktığını ve iş haricinde bir şey yapmadığını söyleyen Hakan Akkaya “Yolda gördüğüm herkesin sadece kıyafetine ve üzerine uyup uymadığına bakıyorum.

Psikoloğum artık işi biraz bırak dedi. 16 yıldır hayatımda birisi yok ve aşık olamıyorum. İşim haricimde başka bir şeye vakit ayıramıyorum. İşimle yatıp işimle kalkıyorum” dedi.

10 Psikolog Değiştirdim

15 yılda 10 psikologla çalıştığını ve psikologlarını sıkılıp değiştirdiğini söyleyen Hakan Akkaya “ 15 yılda 10 psikolog değiştirdim. Sürekli anlattığım için sıkılıyorum ve psikologlarımı sürekli değiştiriyorum” diye konuştu.

Türkiye’de Model Yok

Türkiye’de belli modeller dışında model olmadığı için kimseyi podyuma çıkartmadığını söyleyen Hakan Akkaya “ Ben podyumda askı olarak kadın seçiyorum.

Diğer insanlar kendilerine göre kadın görüp beğeniyor. Türkiye’de de belli başlı modeller haricinde podyuma kimseyi çıkartmıyorum çünkü model yok” dedi.

İnsanları Sınıflandırmamayı Öğrendim

30 yaşından sonra çok değiştiğini ve insanları sınıflandırmamayı öğrendiğini söyleyen Hakan Akkaya “ 30 yaş benim için çok farklı. 

Eskiden çok ukalaydım. 30 yaşımda ünlü oldum kendi markamı kurdum. İnsan ayırmamayı ve sınıflandırmamayı öğrendim” dedi.

Taşıyıcı Anne ile Baba Olacağım

Kız kardeşinin kendisi için taşıyıcı anne bulduğunu ve baba olmak için taşıyıcı anneyle bunu sağlayacağını söyleyen Hakan Akkaya “Kız kardeşimin 2 çocuğu var.

Benimde baba olmam için taşıyıcı anne buldu. Taşıyıcı anneden çocuk sahibi olmayı istiyorum. Diğer ilişkilere karşıyım, çünkü zamanla bitiyor” dedi.

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