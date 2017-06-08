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Hakan Altun... 'AŞK ACISINI ŞARKILARA DÖKÜYORUM'

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Hakan Altun... 'AŞK ACISINI ŞARKILARA DÖKÜYORUM'
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu ünlü şarkıcı Hakan Altun oldu.

 Son albümü ‘Konu Aşk' ile müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcı Hakan Altun, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu. 

Depresyonda Gezmiyorum

Güler yüzlü olmanın her şeyi çözeceği için hep neşeli olduğunu ve aşktan yana sıkıntılarını şarkılarına yansıttığını söyleyen Hakan Altun “Ben güler yüzün her şeyi çözeceğini düşünüyorum.

Aşktan yana olan sıkıntılarımı şarkılara döküyorum. Onun haricinde hiç bir zaman depresyonda gezmiyorum” dedi.

Geceleri Uyuyamıyorum

Aklına bir şarkı sözü geldiğinde uyuyamadığını ve kayıt ettiğini söyleyen Hakan Altun “ Bazı geceler aklıma şarkı sözü geldiğinde uyuyamıyorum.

Klavyenin başına geçip saat kaç olursa olsun kaydediyorum. Aklıma birşeyler geldiğinde uçakta bile şarkı yazıyorum” dedi.

Uyku Düzenim Değişti

Beyin ameliyatı olduktan sonra uyku düzeninin değiştiğini ve daha fazla uyumaya başladığını söyleyen Hakan Altun “ Eskiden çok az uyurdum.

Ama beyin ameliyatı olduktan sonra daha fazla uyumaya başladım. Kendime çok fazla dikkat etmem gerekiyor” dedi.

Şarkı Yazmasam Şef Olurdum

Beste yapıp şarkı sözü yazmasa TRT’de orkestra şefi olmayı çok istediğini söyleyen Hakan Altun “ Beste yapıp söz yazmasaydım TRT’de orkestra şefi olmak isterdim.

Çünkü bugüne kadar müzik haricinde hiç para kazanmadım” dedi.

Atatürk’ün Sözünde İlerliyorum

Askerdeyken Atatürk’ün bir sözünü okuduğunu ve o yolda ilerlemeye çalıştığını söyleyen Hakan Altun “ Askerdeyken Atatürk’ün bir sözünü okumuştum ‘Hayatta öyle idealler vardır ki o yolda mağlubiyet bile zafer sayılır’ ve benim için çok önemli bu söz bende o yolda ileriye gidiyorum” dedi.

Emekliliğimde Sessiz Bir Yerde Olacağım

Emekliliği düşündüğünü ve ilerleyen zamanlarda sessiz bir yere yerleşip kendisine bir stüdyo kurmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Hakan Altun “ Emekliliğimde sessiz bir yere yerleşip yanına da bir stüdyo yapacağım.

Stüdyoda hayatı unutuyorum. Çok mutlu oluyorum kopamıyorum” dedi.

33 Yıldır Manikür yaptırıyorum

13 yaşından bu yana manikür yaptırdığını söyleyen Hakan Altun “Enstrüman çalan insanın eli iyi olmalı derdi büyüklerimiz.

Ben de 13 yaşından bu yana manikür yaptırıyorum. Ama kaşlarımı aldırtıp cilt bakımı bile yaptırmadım” dedi.

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