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Hakan Altun... AŞK İSYANI!

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Hakan Altun... AŞK İSYANI!
Romantik şarkıların sevilen ismi Hakan Altun, PanoraPark konserleri kapsamında geldiği Panora AVM’de unutulmaz bir gece yaşattı.

“Bir Telefon” şarkısı ile sahneye giriş yapan Altun, “Aşk Lütfen Gel”, “Teklif Ediyorum” gibi sevilen şarkılarını Başkentliler ile hep birlikte söyledi.

Sanatçı, “Teklif Ediyorum” şarkısını söylediği sırada “Bıktım artık bekârlıktan. 46 yaşına geldim” diye isyan etti.

İlk çıkış yaptığı, 1999 yılına ait “Hani Bekleyecektin” şarkısını askerliğini yaptığı sırada Ankara’da yazdığını izleyiciler ile paylaşan Hakan Altun, “Askerdeyken o zamanki kız arkadaşımı aradım.

Bana ‘Şu anda müsait değilim sonra ara’ dedi. Askerdeyim sonra nasıl arayabilirim? Askerlik defteri vardı askerliğini yapanlar bilir. Bu satırları orada yazdım. Olsun iyi ki de olmuş beni sizlerle buluşturdu” dedi.

“Ben paralı askerlik yapanlardan değilim”

Askerlik anılarını sahnede paylaşmaya devam eden Hakan Altun, “Ben askerliğini paralı yapanlardan değilim. Yanlış anlamayın paralı askerliğe karşı değilim.

O zamanlar param yoktu” dedi. Samimi tavırları ile sevenlerinin bir kez daha kalbini fetheden şarkıcı, “Bu hayatta her şey, herkes gelip geçici aileniz kalıcı.

Ben annem, babam ve kız kardeşim için yaşıyorum” dedi. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Altun, sahneden Çarşı’yı anmayı ihmal etmedi.

“Çarşı, savaşa, darbeye ama en çok kadına şiddete karşı” diye seslenen Altun, kadın dinleyicilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

 

“Bağımlılık yaparım

 

Kendisini ilk kez izlemeye gelenlerin olup olmadığını soran sanatçı, “Biraz bağımlılık yaparım. Sürekli dinlemek istersiniz” dedi. PanoraPark’ın küçük bir Harbiye olduğunu vurgulayan Altun, Panora AVM’ye ve Sinan Aygün’e Ankaralılar ile kendilerini buluşturduğu için teşekkür etti. “Yaşasın aşk, yaşasın arabesk” diyen başarılı isim, en sevilen duygusal parçalarını PanoraPark sahnesinde seslendirdi. Küçük yaştaki izleyicilerin de oldukça fazla olduğu konserde bir hayranı kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyince onu kırmayan sanatçı, minik hayranını sahneye davet ederek selfie çekildi.

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