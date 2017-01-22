Hakan Altun... 'AŞK LÜTFEN GEL!'

BVS Group’a ait Ataköy Marinada bulunan Nossa Costa’da aşk şarkılarının sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.

Sanatçı programına 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği “Telefon” parçası ile başladı. Ardından “Aşk Lütfen Gel” parçasını seslendiren Altun, parçayı bitirdikten sonra ‘’Bu şarkıyı yüzde elli sizler için söyledim, ama yüzde ellisini de kendim için söyledim…

Çünkü artık aşkın gelmesini istiyorum. Bu şarkı ile evrene mesaj gönderiyorum.’’ dedi.

Programına devam ederken ‘’Bu akşam Nossa'da yani ikinci evimizde çok eğleneceğiz. Dikkat edin ben de, bu mekan da çok feci bağımlılık yaparız.’’ diyerek büyük alkış aldı.

Daha sonra sırasıyla “Aleni Aleni”, “Benimle Evlenir Misin” parçalarını seslendiren sanatçı, Beşiktaşlı misafirleri de kırmayarak “Dem Baba” şarkısını söyledi.