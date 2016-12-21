Hakan Altun... DOKTOR OLDU!

İstanbul Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi ’’2016 yılı Kalp Sağlığı Ödülleri kapsamında yılın en sevilen ’’aşk şarkıları sanatçısı’ olarak Hakan Altun’u seçti.

Sunuculuğunu Yelda Başaran’ın Yaptığı ödül töreninde Hakan Altun ödülünü İstanbul üniversitesi sağlık bilimleri dekanı kalp ve damar cerrahı Prof. Doktor Ahmet Akgül’ün elinden aldı.

Hakan Altun ödülünü alırken psikolog sunucu Yelda Başaran’ın Sevgili Hakan ;kırık kalp sendromu yaşayan danışanlarım bana senin şarkılarını dinleyerek rahatladıklarını söylüyorlar .

Aşk acısı çekenler üzerinde Sesin ve yazmış olduğun şarkı sözleri adeta terapi etkisi yaratıyor .Eğer sanatçı olmasaydın terapist ya da doktor olmak ister miydin ? Sorusu üzerine ;

Hakan Altun; 'Aslında benim çocukken en büyük hayalim sanatçı değil doktor olmaktı ama kısmet doktor değil sanatçı oldum. İşte o yüzden bu ödül benim için ayrı bir önem taşıyor' dedi.

Sanatçının bu sözleri üzerine İstanbul üniversitesi sağlık bilimleri Dekanı Ahmet Akgül de sen yaptığın şarklarla bizim gönüllerimizin ‘’kalp doktorusun diyerek ‘’sanatçıya bir sürpriz yaptı ve yılın en sevilen sanatçısı ödülünün yanında bir de doktor önlüğü hediye etti.

Duygusal anlar yaşayarak Doktor önlüğünü üzerine giyen sanatçı; şu an çok heyecanlandım .Bu ödül benim için adeta çifte ödül oldu çünkü çocukluk hayalim gerçekleşti diyerek kendisine bu ödülü laik gören öğrencilere teşekkür etti .