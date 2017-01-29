Hakan Altun... SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ ALDI!

Ataköy Marinada bulunan Nossa Costa’da aşk şarkılarının sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.

‘’Bizim için Şubat ayı aşk ayıdır. Sadece 14 Şubat değil, Şubat’ın her gününü aşk ile kutlayacağız.’’ Diyerek programına başlayan Altun, yanında sevdalısı olan vardır olmayan varsa benimle nakaratı söylesin diyerek “Aşk Lütfen Gel” parçasını söylemeye başladı.



‘’Bu gece buraya ilk defa gelenlere ithaf ediyorum. Bu geceyi bağımlı olarak bitireceksiniz. Neye bağımlı mı? Tabi ki Nossa Costa ve bana…’’diyerek espri yaptı.

Ardından “Benimle Evlenir Misin” i söylemeye başladı. Şarkının bitiminde salondan bir genç kız, Hakan benimle evlen diye bağırınca, cesaretinden ötürü genç kızı kutlayarak, aşık olacağın biri ile inşallah çok mutlu olursun. .. diyerek kibarca teşekkür etti.

Sırasıyla “Aleni Aleni”, “Bizim Dostluğumuz Ölene Kadar” ve “Dem Baba” parçalarını seslendirdi.

Hakan Altun duygusal şarkıları arı ardına geliyor diyerek, “Yorgun Yıllarım”, “Ağlama Yüreğim” ve “Hani Bekleyecektin” parçalarını seslendirdi.