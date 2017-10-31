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Hakan Bilgin... ŞEVKET ÇORUH'TAN NEDEN DAYAK YEDİ?..

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Hakan Bilgin... ŞEVKET ÇORUH'TAN NEDEN DAYAK YEDİ?..
Yakında vizyona girmeye hazırlanan yılın beklenen komedi filmi Yanlış Anlama'da birbirinden eğlenceli sahneler dikkat çekiyor.Bu sahnelerin içinde de Şevket Çoruh'un Hakan Bilgin'e sert bir yumruk attığı sahne bulunuyor.

Şevket Çoruh'un müdür rolünü üstlendiği filmde Hakan Bilgin Şevket Çoruh'un elemanını canlandırıyor.

Hakan Bilgin'in itaatsiziliği karşısında müdürden dayak yediği sahne izleyiciye eğlenceli anlanlar yaşatacağa benziyor. Bu eğlenceli komedi filmi Yanlış Anlama, 10 Kasım'da vizyona giriyor.  

Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama eğlencesi ve enerjisi yüksek bir film olarak  dikkat çekiyor.

Tüm oyuncuların ayrı ayrı kazandırdığı dinamizm sosyal medyaya da yansıyor. Bu kez de filmin oyuncularından İslam Mehreliyev'in Yandı isimli şarkısı sosyal medyayı sallıyor.

Klipte filmden sahneler ve Azeri oyuncunun İstanbul'dan görüntüleri yer alıyor. 2017'nin en çok beklenen filmleri arasında ikinci sırada olan Yanlış Anlama 10 Kasım’da vizyona giriyor.  

Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh ile birlikte İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimler de bulunuyor.

Azerbaycan’nın çok ünlü isimleri de kadroya eşlik ediyor. Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.  

Levent Cengizhan’ın yapımcılığında DADA Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek üstlenirken, senaryosunu Ayberk Çınar kaleme alıyor.  

Türkiye  ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan film 10 KASIM’DA vizyona giriyor. Film, Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda  Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek. 

KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN AMA YILIN KOMEDİSİ 10 KASIM’DA VİZYONDA!  

Bu eğlenceli komedi filmi Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan iki ailenin komik macerasını anlatıyor. Türkiye’den Azerbaycan’dan iki ailenin beraber geçirdikleri 10 günü anlatan filmde iki dilin hem yakınlığı hem farklılığı sonucu oluşan yanlış anlamaların getirdiği maceraları izleyeceğiz.

Herkesin bildiği gibi, inen uçağa; uçak düşüyor diyen Azeriler’in hiç birimizin bilmediği daha nice kelime farklılıklarından meydana gelen komikler anlatılıyor.

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