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Hakan Peker...DOĞUM GÜNÜ PASTASINI STÜDYODA KESTİ!

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Hakan Peker...DOĞUM GÜNÜ PASTASINI STÜDYODA KESTİ!
Sanat yaşamına 1981 yılında dans ederek başlayan 5 Şubat 1961 doğumlu Hakan Peker, 56. yaşını Star TV'de 'Özlem Denizmen'le Kadınca' programında kutladı.

Pazar günü çekilen programda doğum günü pastasını önce mumlarını üfleyen daha sonra kesen Hakan Peker, mutluluğunu ve yeni yaşını kendisini stüdyoda  izleyen hayranları ile paylaştı… 

Özlem Denizmen'in hazırlayıp sunduğu programda Hakan Peker'in yaşamından kesitler sunulacak. Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda elde ettiği birinciliğin öyküsünün yanı sıra 'Bir Efsane' isimli hit şarkısıyla nasıl çıkış yakaladığını anlattı...

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Hakan Peker, 1990 yılında çıkardığı 'Camdan Cama' albümüyle kendisine arzu ettiği başarının nasıl geldiğini de Özlem Denizmen'e anlatan sanatçı, müzik dünyasında kimlere şans verdiğini ve kendisinine de kimlerin sanş verdiğini anlattı..Programda adeta nostaljik bir gün yaşandı..

Özlem Denizmen program sonunda seyircilerden oluşturduğu dans gurubu ile dans ederek, Hakan Peker’in kendilerine de şans vermesini istedi..

     Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kuran sanatçı bir yanda Hey Corç, Amma Velakin gibi kariyerini sağlamlaştırdığı albümlerini çıkarırken diğer yanda Türkçe sözlü popüler müziğe yeni isimlerin kazandırılmasını sağladı.

Burak Kut'un, Zafer Peker'in, Özlem Tekin'in, Ali Güven'in ve Erhan Güleryüz'in ilk albümleri hep Peker Müzik'ten çıktı.

1995 yılında çıkardığı Ateşini Yolla albümündeki klip şarkılarının yönetmenliklerini de üstlenen Hakan Peker, 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümünde hit şarkılarının yeni düzenlemelerine yer verdi. 

"Bir Efsaneydi" şarkısı bu albümle bir kez daha kez hit yaptı. 2000 yılında İlla ki albümüyle Türkiye Müzik Ödüllerinde "en çok satan albüm" ve "yılın en iyi erkek sanatçı" ödüllerini kazanan isim oldu.

2001 yılında sanatçının dinlemekten zevk aldığı Türk sanat müziği şarkılarından oluşan Canım İstedi adlı özel albüm izledi. 2003 yılında Aşk Bana Lazım adlı stüdyo albümünü, 2004 yılında Taş Gibi adlı kariyerinin ilk teklisini piyasaya süren Peker, sırasıyla 2004 yılında Yak Beni, 2006 yılında Gece Gözlüm ve 2011 yılında Karamela adlı Çalışmalarıyla Müzik hayatını sürdürüyor. Son olarak klibini Özge Ulusoy ile çektiği 'Mütemadiyen' isimli single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. 7 Nisan 2016 tarihinde çıkardığı Efsane Şarkılar albümü ile tekrar sevenleriyle buluştu .

Ve ve ayrıca bu albümle birlikte planlanan Albümün adını taşıyan Efsane Şarkılar altında birde Harbiye Açık Hava konseri düzenledi. 

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