Haldun Dormen... "OYNADIĞIM HİÇ BİR SİNEMA FİLMİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"!..

Türkiye’nin en büyük isimlerinden Haldun Dormen, evinde ağırladığı Salon 7 Sinema Programı'na kendisi ve meslek hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi ve Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, Nizam Eren ve İlknur Bay Fırat ile yaptığı röportaj da ‘’bir çok filmde oynadım ancak hiçbir sinema filmimden memnun değilim ‘’ diye de sırrını açıkladı.

Tiyatronun kendisine iyi geldiğini belirten Dormen , Sinema filmi yapımcılığı yaptığını ama 2 filminden Bozuk Düzen adlı yapımı kaybettiğini aramalara karşın tek bir karesini dahi bulamadığını anlattı.

Günümüz gençlerinin çabuk umudunu yitirdiğini belirten Dormen, bu yaşta bu enerjiyi hep pozitif düşünmeye ve üretmeye borçlu olduğunu belirtti.

Salon 7 sinema programı Cuma saat 19.00 ve tekrarı Cumartesi 14.30'da SAT 7 TÜRK kanalında.