HALİÇ’TE DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ..

Doğal Yaşam Tutkunları, Öğrenmek, Eğlenmek Bildiklerini Paylaşmak ve Yeni Bilgiler Üretmek, Gelecek Nesle Daha İyi Daha Doğru Bilgiler Aktarmak İçin Türkiye’nin Dört Bir Yanından Bir Araya Geldi…

Happy Nest tarafından düzenlenen Doğal Yaşam Festivali İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüsü’nde Doğal Yaşam Festivali’nde üreticiler, uygulayıcılar, uzmanlar bir araya geldi.. Ülkenin dört bir yanındaki küçük, büyük üretici firmaları bir araya getiren festivalde doğal yaşam ürünlerinin yanı sıra seminer, atölye ve özel performanslara da yer verildi.

Doğa Tutkunu, cevre konusunda çok hassas olduğu bilenen Duayen işadamı Yılmaz Ulusoy’da festivali ziyaret edenler arasındaydı… Ulusoy böyle bir organizasyonu yapan kızı Pelin Ulusoy Tebret’i kutladı…

Büyük konferans çadırında gün boyu süren seminerlerde alanında uzman konuşmacılar Ayşe Tolga, Ali Koç, Dr. Sinan Akkurt, Erdem Öner, Zeynep Selvili Çarmıklı, Alternatif Tıp Terapisti Ferah Şıvga, Dr. Elif Çakır Güncel Anne bilgi ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

İki gün boyunca, doğal yaşam tutkunlarını ağırlayan festivalde atölye çadırında ve hobi köşesinde Derya Baykal ile buluştu.. Festival boyunca her saat gerçekleşen onlarca atölyeye katılanlar, meditasyon ve yoga atölyelerinde rahatladı, zumba ile coştu.

Ünlü sanatçılarımız Mevlüt Akyıldız cam altı boyama atölyesi ile, Muzaffer Akyol resim atölyeleri ile çocuklarla buluştu..





Festival boyunca çocuklar için hazırlanan oyun parkı, atölye çadırında, Happy Nest eğitmenleri sokak oyunları, sanat, doğa, mutfak ve ahşap atölyeleriyle çocuklara ve ailelerine keyifli saatler yaşattı.