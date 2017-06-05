  • BIST 98.129
  • Altın 146,948
  • Dolar 3,5382
  • Euro 3,9796
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

HALİÇ’TE DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ..

»
HALİÇ’TE DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ..
Doğal Yaşam Tutkunları, Öğrenmek, Eğlenmek Bildiklerini Paylaşmak ve Yeni Bilgiler Üretmek, Gelecek Nesle Daha İyi Daha Doğru Bilgiler Aktarmak İçin Türkiye’nin Dört Bir Yanından Bir Araya Geldi…

Happy Nest tarafından düzenlenen Doğal Yaşam Festivali İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüsü’nde Doğal Yaşam Festivali’nde üreticiler, uygulayıcılar, uzmanlar bir araya geldi.. Ülkenin dört bir yanındaki küçük, büyük üretici firmaları bir araya getiren festivalde doğal yaşam ürünlerinin yanı sıra seminer, atölye ve özel performanslara da yer verildi.

yilmazulusoy_festival.jpg

Doğa Tutkunu, cevre konusunda çok hassas olduğu bilenen Duayen işadamı Yılmaz Ulusoy’da festivali ziyaret edenler arasındaydı… Ulusoy böyle bir organizasyonu yapan kızı Pelin Ulusoy Tebret’i kutladı…

Büyük konferans çadırında gün boyu süren seminerlerde alanında uzman konuşmacılar Ayşe Tolga, Ali Koç, Dr. Sinan Akkurt, Erdem Öner, Zeynep Selvili Çarmıklı, Alternatif Tıp Terapisti Ferah Şıvga, Dr. Elif Çakır Güncel Anne bilgi ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

İki gün boyunca, doğal yaşam tutkunlarını ağırlayan festivalde  atölye çadırında ve hobi köşesinde Derya Baykal ile buluştu.. Festival boyunca  her saat gerçekleşen  onlarca atölyeye katılanlar, meditasyon ve yoga atölyelerinde rahatladı, zumba ile coştu.

Ünlü sanatçılarımız Mevlüt Akyıldız cam altı boyama atölyesi ile, Muzaffer Akyol resim atölyeleri ile çocuklarla buluştu..

_akd1600-(2)_.jpg

Festival boyunca çocuklar için hazırlanan  oyun parkı, atölye çadırında, Happy Nest eğitmenleri sokak oyunları, sanat, doğa, mutfak ve ahşap atölyeleriyle çocuklara ve ailelerine keyifli saatler yaşattı.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simge... LUNAPARK’DA ÇOCUKLAR GİBİ!..31 Mayıs 2017 Çarşamba 22:00
  • 35 kiloluk küçük dev Yelda Yeren... "SESİMİ DUYAN VAR MI?"!..31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:00
  • İBB ŞEHİR TİYATROLARI AÇIKHAVA YAZ OYUNLARI "12. GECE" İLE BAŞLADI!30 Mayıs 2017 Salı 20:55
  • FOTOĞRAF ÇEKECEKLER DİKKAT! BUNU SAKIN YAPMAYIN!29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:25
  • SÜRÜCÜLER SAKIN BUNU YAPMAYIN!..29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:26
  • Çanakkale'de barış ve kardeşlik adına bir ilk... CAMİ VE CEMEVİ BİR ARADA!..29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:30
  • 13.DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR...29 Mayıs 2017 Pazartesi 08:30
  • BİTCOİN TÜM DÜNYANIN ORTAK PARASI OLMAK ÜZERE!28 Mayıs 2017 Pazar 15:21
  • GÜVERCİNLER ÜRKMESİN DİYE TASARLADI!28 Mayıs 2017 Pazar 13:45
  • Unicef Geleneksel İstanbul Balosu... HER ÇOCUK İÇİN UMUT DİLEĞİ!..26 Mayıs 2017 Cuma 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti