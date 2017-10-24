Halil İnalcık... DUAYEN TARİHÇİ "HOCALARIN HOCASI", İBB'DE YAD EDİLECEK!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, bıraktığı eserlerle Türk tarihine ışık tutan ve “Hocaların hocası” olarak bilinen tarihçi Halil İnalcık’ı ölümünün birinci yılında özel bir program ile yâd edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, kültür, tarih ve ilim hayatımıza katkı sağlayan öncü şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde özel etkinliklerle hatırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile birlikte geçen yıl 100 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarih bilimci Prof. Dr. Halil İnalcık için hazırlanan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

“Halil İnalcık Özel Programı” , 26 Ekim Perşembe günü TYB İstanbul Şubesi’nin Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında yapılacak olan panelin oturum yöneticiliğini TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı üstlenecek. Panele; Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Coşkun Yılmaz ve kızı Günhan İnalcık konuşmacı olarak katılacak.

Panelistler; siyasî ve hukukî konuların yanı sıra kültür ve medeniyet alanlarında Osmanlı-Türk tarihine eserleriyle orijinal katkılarda bulunan tarih profesörü İnalcık’ın ilmî yaşamı, hayatı, görüşleri, anıları ve şahsiyeti hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek program, 18.00’de başlayacak.