Halil Sezai... ARNAVUTKÖY'DE FELEKTEN BİR GECE!..

Farklı konseptiyle Arnavutköy’ün yeni gözdesi olan CULT, her Salı gerçekleştirdiği Oldies My Goldies (OMG) gecelerine bir yenisini daha ekledi.

Gecede merhum Attila Özdemiroğlu’nun ikiz kızlarından Lara Özdemiroğlu, canlı olarak seslendirdiği şarkılarla konuklara keyifli dakikalar yaşattı. İkiz kardeş Lidya Özdemiroğlu da kardeşini yalnız bırakmadı ve gecede ikiz kardeşine destek verdi. Gecenin sürpriz konuğu Halil Sezai olurken, başarılı şarkıcının mekandaki tüm müşterilere shut ısmarlaması, geceye damga vurdu. Dj. Berfu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden George Michael anısına çaldığı şarkılarla geceye renk kattı. Cult Arnavutköy’de Salı akşamları Oldies My Goldies partileriyle dikkat çekerken, mekanda Çarşamba akşamları gitarıyla Özge Kalyoncu sahne alıyor ve gece, eski Türkçe şarkılarla (45’lik) geç saatlere kadar devam ediyor.