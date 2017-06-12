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Haluk Bilginer - Aşkın Nur Yengi... AİLECE TATİLE ÇIKTILAR!

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Haluk Bilginer - Aşkın Nur Yengi... AİLECE TATİLE ÇIKTILAR!
Altı yıl aradan sonra yeniden barıştıkları konuşulan eski eşler Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yeni, kızları Nazlı ile Miami’ye giderken havaalanında görüntülendi.

Haluk Bilginer’in, meslektaşı Zerrin Tekindor’la ilişkisini noktalamasının ardından eski eşi Aşkın Nur Yengi ile barıştığı iddia edilmişti.

Aşkın Nur Yengi’nin usta oyuncunun hediye ettiği 300 bin TL değerindeki yüzüğü yeniden takmasıyla dedikodular artmış ancak ikili, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

 ÇİFTE KUTLAMA

Ünlü çift haberlerin ardından HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu tarafından görüntülendi. Barışmalarını ve kızları Nazlı’nın karnesini Miami’de kutlama kararı alan Bilginer ve Yengi, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

Bayrama kadar tatil yapacakları öğrenilen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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