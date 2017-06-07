  • BIST 97.617
  • Altın 147,361
  • Dolar 3,5507
  • Euro 3,9913
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Haluk Bilginer- Aşkın Nur Yengi... BARIŞMA TATİLİ!..

»
Haluk Bilginer- Aşkın Nur Yengi... BARIŞMA TATİLİ!..
Yeniden görüşmeye başlayan ikili, ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

Barışmalarını kızlarıyla birlikte çıkacakları tatille kutlama kararı alan ünlü çift, Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir’le rol aldığı ‘Pencere’ oyununun sezonu kapatmasını bekliyor. Seyirciyle bu akşam son kez buluşacak oyunun ardından üçlü, tatil hazırlıklarına başlayıp ardından üç hafta kalacakları ABD’ye uçacak.

ÖNCE YÜZÜK SONRA AMERİKA

Aşkın Nur Yengi'nin değeri 300 bin TL olduğu öğrenilen dev pırlanta taşlı yüzüğü altı yıl sonra yeniden takması, Nazlı adında bir kızları olan çiftin barıştığı iddialarını güçlendirmişti. Şarkıcı, “Yüzüğü sandıktan çıkarmışsınız.” diye soran muhabirlere kendisinden beklenmeyen bir yanıt vermişti: “Ben size sandıktan bir şey çıkaracağım ama neyse!”

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in barışma tatili

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Seki.. GÖZYAŞLARIYLA YALVARDI; "NE OLUR!..."07 Haziran 2017 Çarşamba 10:38
  • Deniz Seki... İLK İFTARI KİMLERLE YAPTI?06 Haziran 2017 Salı 15:45
  • Deniz Seki... MEDYA MENSUPLARINA TEŞEKKÜR MEKTUBU!06 Haziran 2017 Salı 14:15
  • Ferman Toprak... ŞAMPİYON KARTAL'A JEST!06 Haziran 2017 Salı 13:00
  • Ayhan Kara... DÜNYA EVİNE GİRDİ!..06 Haziran 2017 Salı 12:20
  • Vildan Atasever... UMRE YOLCUSU!..06 Haziran 2017 Salı 10:30
  • Deniz Seki... ÖZGÜRLÜĞÜNDEN NE KADAR MAHRUM KALDI?05 Haziran 2017 Pazartesi 21:49
  • Hakan Akkaya... 'TAŞIYICI ANNE İLE BABA OLACAĞIM!'05 Haziran 2017 Pazartesi 19:15
  • Oryantal Didem... BABASINI KAYBETTİ!05 Haziran 2017 Pazartesi 18:41
  • Deniz Seki... 2.5 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK!..05 Haziran 2017 Pazartesi 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti