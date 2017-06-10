Haluk Özkan...MEDYA VE SANAT DÜNYASINI KAYSERİ'YE TAŞIYACAK!

Kayseri'de bir çiftlik kurmaya başladığını ve bu çiftlikte üretim yaparak memleketine daha da faydalı olacağını belirten Haluk Özkan; ‘’Sanatçı arkadaşlarıma kendi memleketlerine yatırım yapması konusun da örnek olmak istiyorum.’’ dedi.

Kayseri, Sucuk ve Pastırmadan İbaret Değildir

Kayseri sadece sucuk ve pastırmadan ibaret değil diyen sanatçı ; Kayseri, Selçuklu mimari ve tarihi açısın bir servet. Tarihi dokusuyla ; sokağa, mahalleye ve şehre hakim olan, dünyada nadir şehirlerden biridir. Kayseri tarihin her dönemine şahitlik eden nadir şehirlerden biridir . İşte bu dokuya biz milli servet diyoruz ve bu serveti herkesi görmeye davet ediyorum’’ dedi.

İnsan Hayatın da; Erciyes Dağını Görmeden Ölmek Büyük Bir Kayıptır

Sanatçı Kayseri de belgeseller , klipler çekecek ve büyük meydan konserleri yapacak. Çekeceği belgeseller için Kayseri de çekim stüdyosu da kuracak olan sanatçı, Kayserinin ayrıca doğa harikası bir şehir olduğunu belirtti.

Yazı yaz kışı kış gibi geçen nadir bir şehirdir Kayseri . İnsan hayatında ; Erciyes dağını görmeden ölmek büyük bir kayıptır. Gerçek bir dağ görmeden ölmek istemiyorsanız İsviçre’ye değil ! Kayseri’ye hamilik eden Erciyes dağını görmelisiniz.’’ dedi.

Sanatçılar Kendi Memleketlerine Yatırım Yapmalı

Kayseri de bir de ayrıca bir çiftlik kurmaya başladığını ve bu çiftlikte üretim yaparak memleketine daha da faydalı olacağını belirten Haluk Özkan : ‘’Sanatçı arkadaşlarıma kendi memleketlerine yatırım yapması konusun da örnek olmak istiyorum.’’ dedi

Kayseri de klip, belgesel ve konser çalışmaları yapacağım

Kayseri de yapacağı belgesel tanıtım ve klip çalışmasından sonra; şehrin bir turizm patlaması yaşayacağını belitti.

Kayseri’nin ılın dört mevsimini dolu dolu yaşayan nadir şehirlerden biri olduğunu belirten sanatçı, sanat ve medya dünyasında ki dostlarımızı Kayseri’ye taşıyacağız ve ağırlayacağız bu konuda fikirlerine ve görüşlerine değer verdiğim Kayseri Milletvekilimizden İsmail Emrah Karayel ile mecliste bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduğunu ve Kayseri’yi temsil eden diğer vekillerin ve sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de bu projelere destek olacağını umduğunu belirti.

Belediye Başkanımız Mustafa Çelik ve Valimiz Süleyman Kamçı’nın da, bu büyük projeden etkileneceğini düşüyorum’’. Dedi.