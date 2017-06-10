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Haluk Özkan...MEDYA VE SANAT DÜNYASINI KAYSERİ'YE TAŞIYACAK!

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Haluk Özkan...MEDYA VE SANAT DÜNYASINI KAYSERİ'YE TAŞIYACAK!
Kayseri'de bir çiftlik kurmaya başladığını ve bu çiftlikte üretim yaparak memleketine daha da faydalı olacağını belirten Haluk Özkan; ‘’Sanatçı arkadaşlarıma kendi memleketlerine yatırım yapması konusun da örnek olmak istiyorum.’’ dedi.

Kayseri, Sucuk ve Pastırmadan İbaret Değildir

Kayseri sadece sucuk ve pastırmadan ibaret değil  diyen  sanatçı ; Kayseri, Selçuklu  mimari ve tarihi açısın bir servet.  Tarihi dokusuyla ; sokağa,  mahalleye  ve şehre hakim olan, dünyada nadir şehirlerden biridir. Kayseri  tarihin her dönemine şahitlik  eden nadir şehirlerden biridir . İşte bu dokuya biz milli servet diyoruz ve bu serveti  herkesi görmeye davet ediyorum’’ dedi.

İnsan Hayatın da; Erciyes Dağını Görmeden Ölmek Büyük Bir Kayıptır

Sanatçı Kayseri de belgeseller , klipler çekecek ve büyük meydan konserleri yapacak. Çekeceği belgeseller için Kayseri de çekim stüdyosu da kuracak olan sanatçı, Kayserinin ayrıca doğa harikası bir şehir olduğunu   belirtti.   

Yazı yaz kışı kış gibi geçen nadir bir şehirdir  Kayseri . İnsan hayatında ; Erciyes dağını görmeden ölmek büyük bir kayıptır. Gerçek bir dağ görmeden   ölmek istemiyorsanız  İsviçre’ye değil ! Kayseri’ye hamilik eden Erciyes dağını  görmelisiniz.’’ dedi.  

Sanatçılar Kendi Memleketlerine Yatırım Yapmalı

Kayseri de bir de  ayrıca bir çiftlik kurmaya başladığını ve bu  çiftlikte  üretim yaparak memleketine daha da faydalı olacağını belirten  Haluk Özkan :  ‘’Sanatçı arkadaşlarıma  kendi memleketlerine yatırım yapması konusun da örnek olmak istiyorum.’’  dedi

Kayseri de  klip, belgesel ve konser  çalışmaları  yapacağım

Kayseri de  yapacağı belgesel tanıtım ve klip çalışmasından sonra; şehrin bir  turizm patlaması yaşayacağını belitti.   

Kayseri’nin ılın dört mevsimini dolu dolu yaşayan nadir şehirlerden biri olduğunu belirten sanatçı, sanat ve  medya  dünyasında ki dostlarımızı Kayseri’ye taşıyacağız ve ağırlayacağız bu konuda  fikirlerine  ve görüşlerine değer verdiğim Kayseri Milletvekilimizden İsmail Emrah Karayel ile  mecliste bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduğunu ve  Kayseri’yi temsil eden diğer vekillerin ve sayın Bakanımız  Mehmet Özhaseki’nin  de bu projelere  destek olacağını umduğunu belirti.  

Belediye   Başkanımız Mustafa Çelik ve  Valimiz  Süleyman Kamçı’nın da, bu büyük projeden etkileneceğini düşüyorum’’. Dedi.

 

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