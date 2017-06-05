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Haluk Özkan... SON 6 YILDA EN FAZLA ALBÜM YAPAN SANATÇI!..

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Haluk Özkan... SON 6 YILDA EN FAZLA ALBÜM YAPAN SANATÇI!..
Türkiye müzik sektöründe resmi rakamlarla son 6 yılın en fazla albüm yapan sanatçısı Haluk Özkan oldu. Sanatçı ‘’ Ben demiyorum resmi rakamlar bunu söylüyor’’ dedi.

Sanatçı son altı yıla 2 single ve 5 albüm sığdırdı. Müzik sektörünün kirizde olduğu her dönemde bile, albüm yapmaktan geri durmayan Özkan ‘’ Herkes yat kat, araba  aldı biz albüm yaptık ve albüm yapmaya da devam edeceğiz’’ dedi. 

 Şimdilerde uluslar arası bir proje için çılışmalara başlayan sanatçı, tüm Dünya da karşılığı olacak ve dinlenecek bir albümün kayıtlarına başladığını açıkladı.

Uluslararası ses getirecek olan bu albümün 6 aylık bir çalışma gerektirdiğini ve albüm bittiğin de tüm  Türkiye’nin müzik arşivlerinde özenle bulunduracağı ve gurur duyacağı bir albüm olacağını belirtti. 

1986 senesinden ilk albümüyle müzik sektörüne kendine has tarzı ile giriş yapan Haluk Özkan , Türk müzik severlere bu güne kadar 13 albüm ve 130 un üzerin de beste ve yorumlanmış şarkı  hediye etti.

Kendi tarzından bugüne kadar hiç ödün vermeyen Haluk Özkan, müziğe başladığı günden bu yana  milyonları aşan satış grafiğiyle, müzik Dünyasında  dillere düşen onlarca beste kazandırdı. 

Haluk Özkan’ın bu güne kadar çıkardığı albümleri: 

*Vira Bismillah 

*Dost Dost ille Kavga 

*İdam Gecesi 

*Büyük Firar *Deli Sevda *Yalan Dünya 

*Eyvah 

*Ateşlere Yürüyorum 

*Mutlu Aşk Yoktur 

*Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özel Single) 

*Yıkılma 

*Memleket ve Sevdaya Dair 

*Beton Duvar 

*Yola Zararsın

İŞTE HALUK ÖZKAN ALBÜMLERİNİN FOTOĞRAFLARI

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