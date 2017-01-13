Hamit Kaya… SİNEMA VE DİZİ OYUNCUSUNDAN ŞİİR ALBÜMÜ VE KİTABI...

Beyazperde ve Yeşilçam’dan tanıdığımız oyuncu Hamit Kaya, “Yüreğim Terk Etmeden” adlı şiir kitabı ve albüm çalışması ile sevenlerine mükemmel bir şiir ziyafeti sunmaya hazırlanıyor…

Ece Yayın Evi tarafından basımı üstlenilen kitap ve Arapoğlu Prodüksiyon tarafından hazırlanan şiir albümü için son hazırlıklar tamamlanmış. Hamit Kaya ve ekibi bu anlamda ciddi bir çalışma sergilemekte.

10 Şubat tarihinde Dedeman Otel İstanbul’da gerçekleşecek olan Kitap ve Albüm Tanıtım Gecesi ile kitap ve müzik marketlerde yerini alacak çalışma, şimdiden tüm takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Çalışmanın ise en dikkat çekici yönü düzenlenen gece de elde edilen gelir, Bakırköy Engelliler Eğitim Enstitüsü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine bağışlanarak engelli çocuklar için harcanacak.

Gecenin Konsept Danışmanlığı sanat dünyasının özel ismi Nurcan Sabur, tarafından yapılmakta. Gece ile ilgili dikkat çeken bir diğer isim ise kitabın ve tanıtım gecesinin ana sponsorluğunu üstlenen, yaptığı organizasyonlar ve etkinlikler ile ses getirmiş, genç ve yetenekli Nova Ajans sahibi, Furkan Karaoğlan.

Hamit beyin ekibi ise güçlü ve dinamik isimlerden oluşmakta. Proje sorumlusu Havva Çetinkaya, kitap editörleri; Nebahat Eroğlu ve Perihan Üstündağ Kavak ile Ulaş Aydın ‘ın güvenlik koordinasyonunu sağladığı bu gece merakla bekleniyor.

Diğer yandan 10 Şubat gecesi katılacak misafirlerini sanat dünyasının önemli isimleri de beklemekte.

Gecenin sunucusu ile yine çok konuşulacak; Radyo dünyasının en sempatik ve başarılı ismi Afrikalı Ali tarafından yapılacak.

İŞTE HAMİT KAYA'NIN GECEYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI;