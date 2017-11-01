  • BIST 112.046
  • Altın 156,914
  • Dolar 3,8159
  • Euro 4,4423
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Hande Ataizi... EVLİLİK PROGRAMINA RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA!..

»
Hande Ataizi... EVLİLİK PROGRAMINA RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA!..
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen hafta Sony Channel'da yayınlanmaya başlanan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına 5 kez yayın durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verdi.

Edinilen bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında pazartesi günü itibarıyla yayınlanmaya başlanan evlilik programı ele alınarak en ağır yaptırım uygulandı.

GENÇLERE OLUMSUZ ROL MODEL

Uydudan yayın yapan Planet Pembe (Sony Channel) isimli kanalda "Hande Ataizi ile" adıyla yayımlanan programı inceleyen Üst Kurul, bu programda stüdyoda bulunan damat ve gelin adaylarının birbirleriyle stüdyo içi ve dışında yakınlaştıklarını, programda katılımcıların beğendikleri adaylarla birbirini tanımasına imkan tanındığını ve bu süreçlerde yaşanan tartışmalar ile katılımcıların birbirlerini yalancılıkla suçladığı diyalogların da ekrana yansıtıldığını tespit etti.

Programda aynı ortamdaki birden çok damat adayının aynı kadınla ilgilenmeleri veya bir kadının aynı anda birden çok erkeğe ilgi göstermesi ve aralarındaki kavgaların da ekrana taşınmasının özellikle gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan yayınların aile kurumunu zedelediği görüşünde birleşti.


EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Aile birliğini sarsan, gençleri olumsuz yönde etkilediği düşünülen bu tarz programlara bir süredir izin vermeyen RTÜK, söz konusu programın da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiğini saptadı.

Üst Kurul kararında, aynı kanunun 32. maddesinde geçen "Bu Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası verilir.

İdari para cezası miktarı televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için on bin Türk lirasından az olamaz. Ayrıca, idari tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına..." karar verilebilir hükmünü de dikkate aldı.

Bu kapsamda Sony Channel'da 23 Ekim Pazartesi günü yayına başlayan "Hande Ataizi İle" isimli evlilik programına en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası uygulanması kararlaştırdı.

Programa ayrıca 5 kez yayın durdurma cezası verildi.

 

Kaynak: hurriyet.com.tr
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Erol'da... BENİ PAVYONA SATTI!31 Ekim 2017 Salı 16:59
  • Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... SULAR ISINIYOR!31 Ekim 2017 Salı 16:18
  • Güldür Güldür Show... KAHKAHALAR HİÇ DURMUYOR!31 Ekim 2017 Salı 14:00
  • Seven Ne Yapmaz... KADER AĞLARINI ÖRÜYOR!31 Ekim 2017 Salı 12:00
  • "Laf Bende Kalmasın"... MAGAZİNLE İLGİSİ OLMAYANLARIN YAPTIĞI BİR MAGAZİN PROGRAMI DAHA!..31 Ekim 2017 Salı 10:00
  • Kadın... BAHAR YAŞADIĞI ŞOKU ATLATABİLECEK Mİ?30 Ekim 2017 Pazartesi 14:15
  • Survivor 2018... YİNE BİR İLK YAŞANACAK!30 Ekim 2017 Pazartesi 12:07
  • Çukur... VARTOLU, YAMAÇ KOÇOVALI İLE TANIŞIYOR!29 Ekim 2017 Pazar 15:00
  • Kırgın Çiçekler... SIR PERDESİ ARALANIYOR!29 Ekim 2017 Pazar 14:00
  • Çocuklar Duymasın... CUMHURİYET ÇOŞKUSU!29 Ekim 2017 Pazar 13:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti