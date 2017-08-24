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Hande Bermek… NEDEN ABİSİNİN KIZIYLA ENSEST İLİŞKİ YAŞAYAN KOCASINI BOŞAMIYOR?

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Hande Bermek… NEDEN ABİSİNİN KIZIYLA ENSEST İLİŞKİ YAŞAYAN KOCASINI BOŞAMIYOR?
Evliliklerinin başlangıcı, “Zengin kız, fakir oğlan” hikayesi gibi… Kızın ailesinin karşı olduğu bir evlilik aslında… Çünkü damat fakir, kayınbaba zengin! Bakın işin içinde, ucu FETÖ’ya kadar dayanan nasıl işler var!

Başlıktaki sorumuzun yanıtına gelince….

Hande Bermek’in babası Ayhan Bermek oldukça zengin bir işadamı… Ancak son dönemlerde başı FETÖ ile ilişkilerinden dolayı oldukça dertte!.. Hatta darbe öncesi şuan kapatılmış olan FETÖ’cü Bugün TV’ye çıkıp ve yanına da bir diğer tescilli İhsan Kalkavan’ı alıp o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmiş ve "Hizmeti dağıtamazsınız, siz kimsiniz?" şeklinde sözler sarf etmişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Ve işte; başarısız darbe ve FETÖ’nün ipliğinin pazara dökülmesinden sonra, servetini damadı Murat Başoğlu’nun üstüne yapmış, el koyulma ihtimaline karşı!.. Hadi gelin de çıkın şimdi işin içinden!..

Olay patladığı gün itibariyle herkes “hemen boşanma haberini” bekledi ama ilk çıkan haberler tam tersi yan yana görüntülerdi!..

İşte vahim hikaye…

Evliliklerinin başlangıcı, “Zengin kız, fakir oğlan” hikayesi gibi…

Kızın ailesinin karşı olduğu bir evlilik aslında…

Çünkü Hande Bermek’in babası Ayhan Bermek, çok önemli ve zengin bir işadamı…

Murat Başoğlu ise “Sabah Şekerleri” gibi programlarda sunuculuk yapan, geçinme derdi içindeki bir adam…

Çevreleri bu evliliği doğru bulmazken, olayı “zengin kız fakir oğlan” edebiyatı şeklinde görenlerin desteğiyle bu nikah oluyor o dönemde…

Sonrası…

Malum olaylar…

“Allah kimseyi şaşırtmasın” diyoruz.

Ama bir başka vahim durum daha çıkıyor ortaya…

BERMEKLER’İN SERVETİ MURAT BAŞOĞLU’NDA!..

Olay patladığı günden itibaren herkes Hande Bermek’in hemen boşanma davası açacağını düşündü.

Ama sonrasında tam tersi oldu.

Evlerinin bahçesinde “birlikte, her şey normal” gibi fotoğraflar verdiler!..

Ve perde arkası şimdi çıktı ortaya…

Hande Bermek’in babası Ayhan Bermek, çeşitli sıkıntılar içerisindeydi.

Hatta, Fetö iddialarıyla, firmalarına, işlerine el koyulacağı söylentisi aylardır dilden dile dolaşıyordu.

Ve şimdi iddialara göre, daha da vahim bir durum çıkmış ortaya…

Böyle anormal ilişkiler olduğunun farkında olmayan Ayhan Bermek’in, tüm mal varlığını damadı Murat Başoğlu’nun üstüne yaptığı iddia ediliyor.

Herhangi bir el koyma olayında büyük problemler yaşamamak için…

Ama nereden bilsin böyle bir tablonun ortaya çıkacağını…

O nedenle kızı Hande Bermek de hemen açamadı boşanma davasını…

Çünkü mal-mülk eşinin üstünde…

Olaylar artık içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başladığında daha yeni Hande Bermek’in boşanma davası açacağı iddia edilmeye başlandı.

Ama bu da o kadar kolay değil…

Çünkü malların, mülklerin geri alınması gerek…

Yani mesele iyice karışık…

Üstü bıyık, altı sakal…

Gelin de çıkın işin içinden!..

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