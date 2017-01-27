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Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…
Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…
Son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının 4 milyona ulaşmasının ardından ardı ardına teşekkür paylaşımları yaptı.
27 Ocak 2017 Cuma 01:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.