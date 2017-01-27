Hande Erçel… 4 MİLYON TAKİPÇİYİ ATLAYARAK, ZIPLAYARAK, DANS EDEREK KUTLADI…

Son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının 4 milyona ulaşmasının ardından ardı ardına teşekkür paylaşımları yaptı.

İnstagram hesabında çok kısa bir sürede 4 Milyon takipçiye ulaşan Hande Erçel, bunun sevincini atlayarak, zıplayarak ve dans ederek takipçileriyle paylaştı…

İŞTE HANDE ERÇEL'İN NEŞELİ KUTLAMASI...İzlemek için burayı TIKLAYINIZ

Erçel, bu sevincini de şu sözcüklerle paylaştı…

“_Günaydııın Gecikmiş bir teşekkürüm vardı bugün bende bizim aramızdaki o sağlam bağa eklenen 1milyon insana hoşgeldin demek için 4.teşekkürümü hazırladım.

Yeni uyanmış,kulaklı tulumum,elimden düşürmediğim Dreams kupamla ben

Sizi seviyorummm..çok teşekkür ederimm... Hayallerim için yürüdüğüm yolda bana eşliğiniz ve desteğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim!

Hiç birşey bu yolda verdiğim emekten daha değerli değil,hayal kurun ve onlar için elinizden gelenin en iyisini yapın”