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Hande Yener... "ALL STAR 2017" DE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN "OMUZ OMUZA"!..

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Hande Yener... "ALL STAR 2017" DE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN "OMUZ OMUZA"!..
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek All Star 2017 de, şehit aileleri ve gaziler için Ülker Sports Arena’da sahne alacak.

“Omuz Omuza” sloganıyla gerçekleşecek olan All Star 2017’de, Hande Yener şarkıları ve dansçılarıyla yılın spor organizasyonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı Hande Yener ‘‘All Star 2017, heyecanını paylaşıyor olmaktan ve böyle anlamlı bir günde basketbol severlerle buluşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyük organizasyonda ‘‘Omuz Omuza’’ şehit aileleri ve gaziler için bir araya geliyoruz. Herkesi bekliyoruz’’ dedi.

‘Parkenin Sihirbazları Omuz Omuza Sahada’

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunu, sporun birleştirici gücünü ön plana koyarak, Omuz Omuza kampanyası kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını duyurdu.

Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 ile basketbol severlere üst düzey bir All-Star deneyimi sunmaya hazırlandıklarını belirtirken,  ‘’Avrupa’nın En İyi Ligi olarak gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde top koşturan yıldızlarımız, normal sezonun amansız rekabetine keyifli bir mola verirken tüm yetenekleriyle de basketbol severlere unutulmaz bir gün yaşatacak’’ sözlerini kaydetti ve tüm basketbol severleri Ülker Sports Arena’ya davet etti.

Spor Toto All-Star 2017, 15 Ocak günü İstanbul Ülker Sports Arena’da düzenlenecek. Kapı açılışının 11:00’da yapılacağı etkinlikte Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin halk oylamasıyla belirlenen Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Bunun yanı sıra Parkenin Sihirbazları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarındaki yeteneklerini izleyenlerin beğenisine sunacak.Etkinliğin bilet satışı, Biletix.com adresinde ve Biletix gişelerinde devam ediyor.

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