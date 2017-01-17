Hande Yener... KIRMIZIDAN VAZGEÇMİYOR!

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ’da gençlik festivalleri kapsamında konser veren Hande Yener’e festivalin sponsorlarından The Land of Legends Theme Park karakterleri eşlik etti.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ’da düzenlenen Selfy Whitefest 2017 sponsorlarından The Land of Legends Theme Park karakterleriyle festivale renk kattı.

Festival kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Hande Yener’e The Land of Legends Theme Park'ın efsanevi karakterleri Kral ve Kraliçe de eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener sahneye kırmızı ve iddialı bir kıyafet ile çıkarken sahnede iki saati aşkın süre kaldı. İzleyiciler Hande Yener ile birlikte The Land of Legends Theme Park karakterlerine de yoğun ilgi gösterdiler.