Hangimiz Sevmedik... ADİLE İLE MÜNİR EVLENİYOR!

TRT 1’de yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin büyük beğenisini toplayan 'Hangimiz Sevmedi'in 22. bölümü, 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek.

Başrollerinde Can Yaman , Yeliz Kuvancı , Altan Erkekli , Gül Onat , Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak ve Mehtap Bayrı gibi usta oyuncuların yer aldığı Hangimiz Sevmedik, özlenen Yeşilçam sıcaklığını yaşatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyeleriyle aile, dostluk, yardımseverlik, paylaşımcılık gibi duyguları izleyiciye yansıtıyor.

Adile ile Münir evleniyor , ortalık karışıyor!

Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenen Adile ile Münir soluğu karakolda alırlar. Yine kendilerini nezarethaneye attırmayı başarırlar.

Mahalleli Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenir. Ancak Perran’dan saklarlar.

Adile ve Münir’in evleneceği haberi Yuvacık mahallesine bomba gibi düşer. Diğer yandan Ayşen ve Şener de boş durmayacaklar ve Münir ile Adile’yi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

İlyas sonunda Emel’e aşık olduğunu itiraf eder. Ancak onu bir sürpriz beklemektedir.

Tarık ve Itır’dan gelen haber Yeşil ve Çam ailelerini şok edecektir.