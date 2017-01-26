Hangimiz Sevmedik... AŞKIN GÜCÜ!

BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ 30 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00’da 24.bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Yeliz Kuvancı ve Can Yaman’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da 24’üncü bölümü ile ekrana gelecek.

‘Hangimiz Sevmedik’ 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de yeni bölümü ile yayınlanacak!

Itır ve Tarık Adalet Hala sayesinde Adile ile Münir’e aşklarını kabul ettirmişlerdir. Ancak yine de onlar için hiçbir şey kolay olmayacaktır.

İlyas bu kez gerçekten Emel’e aşkını itiraf etmek niyetindedir. Hulusi komiserden ve İhsan’dan akıl ister.

Şener’in de bu konuda bir planı vardır. Fakat bu plan ortalığı birbirine katacak ve hatta bundan en çok Ayşen’in canı yanacaktır.

Şener’in kendisini aldattığını sanan Ayşen Itır ve Tarık ile konuşur. Şener’in böyle bir şey yapacağına ihtimal vermeyen Tarık ve Itır Ayşen’e işin doğrusunu öğrenene kadar sakin olmasını söylerler.

Şener’in Ayşen’i aldattığını düşünen Tuncay ve Sevda da onu takip ederler ve hiç istemedikleri bir manzara ile karşılaşırlar. Diğer yandan Emel ile önemli bir mevzuyu konuşmaya giden Tarık bir sırrı öğrenip adeta şok olacaktır.

‘Hangimiz Sevmedik’ dizisi ismini, rahmetli Müslüm Gürses’in seslendirmiş olduğu ‘Hangimiz Sevmedik’ adlı eserden almakta ve ayrıca dizide Yeşilçam’a gönderme yapan karakter isimleri dikkat çekmekte.

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