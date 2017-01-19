Hangimiz Sevmedik... ITIR İLE TARIK'IN ARASINA KARA KEDİ GİRER!

TRT 1’de yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin büyük beğenisini toplayan 'Hangimiz Sevmedi'in 23. bölümü, 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek.

TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Yeliz Kuvancı ve Can Yaman’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da 23’üncü bölümü ile ekrana gelecek.

‘Hangimiz Sevmedik’ 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de yeni bölümü ile yayınlanacak!

Yeşil ve Çam aileleri, Itır ile Tarık’ın kaza yapan otobüste olduğunu sanırken, iki gencin mahalleye dönmesi ile rahat bir nefes alırlar. Ancak ikili kavga etmiştir ve aralarındaki bütün ipleri koparmıştır.

Bunun üzerine Itır ve Tarık, iki ailenin de birbirleri ile görüşmesini yasaklarlar. Münir ile Adile’nin inatlaşmasını da geçen Itır ve Tarık inatlaşmasından mahalleli de nasibini alacaktır.

Adile ve Münir, iki gencin gerçekten kavga ettiğine inanmaz ve oyun yaptıklarını düşünürler. Mahalle sakinleri de Adile ve Münir gibi bu kavgaya inanamaz.

Ancak, ikili çok ciddidir ve ofis ile muayenehaneyi satmaya karar verirler. Bir yandan Adile ile Münir diğer yandan Ayşen, Şener, Emel ve İlyas da Tarık ile Itır’ı barıştırmanın yollarını ararlar.

Ayrıca, Adile ile Münir’i evlendirmeyi başaramayan Adalet hala evine dönmeye karar verir. Fakat gitmeden önce çok önemli bir sır öğrenecektir.

‘Hangimiz Sevmedik’ dizisi ismini, rahmetli Müslüm Gürses’in seslendirmiş olduğu ‘Hangimiz Sevmedik’ adlı eserden almakta ve ayrıca dizide Yeşilçam’a gönderme yapan karakter isimleri dikkat çekmekte.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun üstlendiği, BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ 23 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Can Yaman’ın yer aldığı TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da genç ve güzel oyuncu Yeliz Kuvancı’nın da olduğu 23’üncü bölümü ile ekrana gelecek.

Hangimiz Sevmedik ’de Itır Karakterini canlandıracak olan Yeliz Kuvancı ilk olarak 2010 yılında ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni ile seyircinin dikkatini çekti.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeliz Kuvancı 2011-2012 sezonunda ‘Seni Bana Yazmışlar’ adlı komedi dizisinde başrolleri Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaştı.

Bir TRT yapımı olan ‘Böyle Bitmesin’ adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, ‘Kocamın Ailesi’ dizisinde Güneş karakterini canlandırdı.

Genç ve güzel oyuncu şimdi ‘Hangimiz Sevmedik’in usta oyuncu kadrosuna dahil oldu.

23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da ‘Hangimiz Sevmedik’de Itır karakteri ile izleyici ile buluşacak.