Hangimiz Sevmedik... SÜRPRİZ KONUK!

BSK tarafından hazırlanan Hangimiz Sevmedik, 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'da 21. bölümüyle TRT 1 ekranında olacak.

TRT 1’in bol kahkahalı dizisi bir Yeşilçam hatırası Hangimiz Sevmedik her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını yansıtmaya devam ediyor.

Başrollerini Can Yaman , Selen Soyder , Altan Erkekli , Gül Onat , Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı dizi 9 Ocak Pazartesi 20.00’de 21.bölümü ile ekrana gelecek.

Bu bölümde usta oyuncu Ayten Uncuoğlu kadroya konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Ayten Uncuoğlu Münir ve Şener karakterinin halası Adalet rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bir önceki bölümde Münir’le baş edemeyen Adile Adelet’i arayıp Yuvacık’a çağırmıştı. Adalet de sevimli can dostu ile mahalleye geliyor.

Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümde olaylar şöyle gelişmekte:

El ele göz göze Adile ile Münir’e yakalanan Tarık ve Itır onlara sevgili olduklarını söylerler. Adile ve Münir şoktadır. İkisini ayırmaya kararlıdırlar.

Münir ile Şener’in halası Adalet bir sürpriz yapar ve Yuvacık’a gelir. Adalet’in onlara kendince bir iyi bir de kötü haberi vardır.

Mahalleli Tarık ile Itır’ı ayırmaya çalışan Adile ve Münir’in inadını kırmayı başaramaz. Muayenehane ve ofisi satmaya karar verirler. Bunu öğrenen Tarık ile Itır’ın ayrılmaya hiç niyetleri yoktur. Adile ve Münir’i kötü bir sürpriz beklemektedir.