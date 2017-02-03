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Hangimiz Sevmedik... TARIK GÜNLÜĞÜ GÖRÜNCE ŞOKA GİRER!

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Hangimiz Sevmedik... TARIK GÜNLÜĞÜ GÖRÜNCE ŞOKA GİRER!
BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ 6 Şubat 2017 Pazartesi akşamı 25. bölümü ile saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt, Veysel Diker, Mehtap Bayri ve Altan Erkekli, Gül Onat’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’da 25’üncü bölümü ile ekrana gelecek.

‘Hangimiz Sevmedik’ 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de yeni bölümü ile yayınlanacak!

Emel’in günlüğünden kendisine aşık olduğunu öğrenen Tarık şoktadır. Bu yüzden İlyas’ın duygularını Emel’e anlatamamıştır.

Bu durumu İlyas’a nasıl anlatacağını düşünen Tarık ne yapacağını şaşırır. Şener ona güvenmeyen başta Ayşen olmak üzere herkese küser ve Yuvacık’tan ayrılarak ortalıktan yok olur. Herkes onu çok merak eder.

Tarık öğrendiklerini kimseye anlatamadığı için gergindir. Ne olduğunu anlamaya çalışan Itır ve İlyas ile tartışır. Emel’e de mesafelidir. Şener’in gitmesinde herkes birbirini suçlamakta ve tartışmaktadır. 

Mahallede gergindir. Hulusi bu durumundan Adile ve Münir’i sorumlu tutar. Onlardan mahalleyi eski huzurlu haline getirmesini ister.

‘Hangimiz Sevmedik’ dizisi ismini, rahmetli Müslüm Gürses’in seslendirmiş olduğu ‘Hangimiz Sevmedik’ adlı eserden almakta ve ayrıca dizide Yeşilçam’a gönderme yapan karakter isimleri dikkat çekmekte.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun üstlendiği, BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ 6 Şubat 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak. 

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