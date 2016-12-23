Hangimiz Sevmedik... YUVACIK MAHALLESİ İKİYE AYRILIYOR !

BSK tarafından hazırlanan Hangimiz Sevmedik, 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'da 20. bölümüyle TRT 1 ekranında olacak.

Pazartesi akşamlarının fenomeni olan TRT 1’in bir Yeşilçam hatırası dizisi Hangimiz Sevmedik her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken özlenen aile değerlerini ve mahalle yaşamının sıcaklığını izleyicisine aktarmaya devam ediyor.

Başrollerini Can Yaman, Selen Soyder, Altan Erkekli , Gül Onat , Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayrı’nın paylaştığı adını Müslüm Gürses’in şarkısından alan Hangimiz Sevmedik’de bu hafta mahalle sakinleri ikiye ayrılıyor.

26 Aralık Pazartesi 20.00’de 20.bölümü ile izleyicisi ile buluşacak dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişiyor:

Münir’in hafızası geri gelmiştir. Tuncay’dan o süre içinde olanları öğrenir. Tarık ile Itır’ın Münir’in durumundan haberleri yoktur. Karı koca rolüne devam ederek Münir’in yanına gelirler.

Yadigar’ın aklına gelen müthiş fikir Şener ve Ayşen’in işleri daha karışık hale getirmesine neden olur.

Şükriye İhsan’dan emekli olmasını ve ailesine vakit ayırmasını istemektedir. Belediye başkanı olmak isteyen İhsan’ın emekli olmaya niyeti yoktur. Bu yüzden tartışırlar. İkisi de evi terk eder. Onların bu kavgası yüzünden mahalleli ikiye ayrılır.

Başbaşa vakit geçirmeye fırsat bulamayan Tarık ve Itır yakaladıkları ilk fırsatta önce tiyatroya sonra yemeğe giderler. Ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir.