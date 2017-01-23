HANIMLAR DİKKAT!.. ESTETİKSİZ DOLGUN DUDAKLAR İÇİN İŞTE SİZE İPUÇLARI...

Dudak estetiğine gerek kalmadan da dudaklarınızı dolgun gösterebilirsiniz.

İşte son derece doğal yöntemlerle ulaşabileceğiniz dolgun dudaklar için ipuçları...

Dudaklarınızın inceliğinden yakınıyor dolgun dudaklara sahip olmak istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Dolgun dudaklar için ipuçlarını uygularsanız kısa süre içinde sonucu görebilirsiniz. Dudak estetiğine gerek kalmadan uygulayacağız yöntemleri sizin için derledik. İşte dolgun dudaklara kavuşmanın ipuçları...

Nemlendirme

Dudaklar yeterince nemli olduğunda daha yumuşak ve dolgun görünür. Bunun için öncelikle temel dudak bakımını düzenli olarak uygulamalısınız. Yatmadan önce dudak besleyici krem kullanmak, dudaklarına ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır. Böylece sabaha, ruj öncesi mükemmel bir zemin hazırlamış olacaksınız. İpucu: Ruju uygulamadan önce, dudaklarına diş fırçasıyla yuvarlak ve nazik hareketlerle peeling yapmak, pürüzsüz bir görüntü elde etmeni sağlar. Ayrıca nane yağıyla masaj yaparak daha büyük dudaklar elde edebilirsin.

Rengin önemi

Daha dolgun bir görünüm için, seçeceğin rujun rengine dikkat etmelisiniz. Sezonun trendi nude tonlar, dudaklarda istediğin dolgunluk için ideal. Günlük makyajında rahatlıkla uygulayabileceğin şeftali tonları da buna çok uygun.

Cesur ve koyu tonlar için dikkat edilecekler

Dudaklarda kırmızı, nar çiçeği, fuşya gibi parlak renkler; nude akımı kadar seviliyor. Bu pop renkleri uygulamak şeftali tonlarına göre daha çok uğraş gerektiriyor. Öncelikle, böyle riskli renkleri her zaman fırçayla uygulamalısınız ki taşmaya karşı önlem alabilesiniz. Rengi uygulamadan önce aynı tonlarda bir dudak kalemiyle çerçeve çizip içini boyamak da çok yardımcı olacaktır. Kalıcı etkiyi arttırmak için de, rengi uygulamadan önce transparan pudra kullanabilirsin. Ayrıca dudak çevrene aydınlatıcıyı nazikçe uygulayıp bu bölgeyi kusursuzlaştırabilirsin. Bu adım da, daha dolgun dudaklar illüzyonu yaratmana yardımcı olacaktır. İpucu: Üst dudak çizginin ortasına, yani v şeklindeki küçük bölgeye ve alt dudak çizginin ortasına beyaz kalem uygulamak dudaklarını olduğundan daha büyük gösterecektir.

Dolgun dudaklar için doğal yöntemler

Tarçın, nane, kırmızı biber ve zencefil ile hazırlanan çeşitli karışımlarla dudaklarınızı eskisinden daha dolgun gösterebilirsiniz. Her kadının hayal ettiği dolgun dudaklar sadece estetik operasyonlar ve kozmetik ürünlerle değil aynı zamanda son derece doğal ve pratik iksirlerle de elde edilebilir.

ZENCEFİL: 1 çay kaşığı vazelin ve yarım çay kaşığı balmumunu karıştırın. İçine bir miktar zencefil, kırmızı biber ve 2 damla nane ekstresi koyduktan sonra dudaklarınıza bu karışımı sürüp bekletin kısa bir süre sonra etkisini dudaklarınızda hissedeceksiniz.

TARÇIN: Likit rujlarınızın içine bir miktar tarçın yağı koyabilir veya 6 damla tarçın yağı, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet E vitamini kapsülü koyarak hazırladığınız karışımı dudaklarınıza sürebilirsiniz.

IRMIZI BİBER: Bir tutam acı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı vazelin, 2 damla nane yağı, bir tutam tarçın ile hazırlayacağınız karışım ile dudaklarınızı kalınlaştıracak ve dolgunlaştıracak bir karışım hazırlayabilirsiniz.

BAL: Bir yemek kaşığı doğal çiçek balı, yarım salatalık ve bir yemek kaşığı yoğurt ile hazırlayacağınız karışımı 15 dk beklettikten sonra hem dudaklarınızı nemlendirmiş hem de pürüzsüz dolgun dudaklara kavuşmuş olacaksınız.

YULAF: 1 yumurta sarısı ve 5 gr. yulafı karıştırın ve hazırladığınız karışımı dudaklarınıza sürüp 10 dk bekletin. Dudakların üzerinde ölü deriyi atan ve kuruluğu yok eden bu karışımın aynı zamanda dolgunlaştırıcı etkisi de var.