HANIMLAR DİKKAT!.. EV İŞİ YAPAN ERKEKLER SEKSDEN SOĞUYOR...

Washington Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yapılan araştırmaya göre; temizlik, yemek pişirme, bulaşık yıkama gibi ev işleriyle daha fazla uğraşan evli erkekler, bahçecilik veya ev onarım gibi işler yapan erkeklere göre daha az cinsel ilişkiye giriyor.

AYDA ORTALAMA 5 DEFA İLİŞKİYE GİRİYORLAR

Sözcü'de yer alan habere göre; 4 bin 500 evli Amerkalı çiftin katıldığı araştırmada erkekler ve kadınların ayda ortalama beş kez cinsel ilişkiye girdiği rapor edildi. Kadının ev işlerini yaptığı çiftlerin, çiftlerin 1.6 kat fazla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

"ERKEKLER SOĞUKLAŞABİLİR"

Sonuçları American Sociological Review dergisinde yayınlanan araştırmayı değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, "Çalışan çiftlerde, kadın daha fazla ev işi yapmasını eşinden talep edip bunu sık sık tartışma konusu yapıyorsa, erkekler yatakta soğuklaşabilir" görüşünü savundu.