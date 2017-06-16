Harun Kolçak... HASTANEYE KALDIRILDI!..

Yakalandığı prostat kanserini gördüğü tedavi sayesinde yenmeyi başaran Harun Kolçak, dün hastaneye yattı.

Ünlü şarkıcı, kanserin vücuduna yayıldığı ve bu nedenle bir kez daha ameliyat masasına yatacağı iddialarına da sosyal medyada paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.

Kolçak, rutin kontrol nedeniyle hastanede olduğunu açıkladı: “Hastaneden görüntüleri özellikle paylaşıyorum. Her şeyin yolunda gittiğini sizlere yansıtmak için. Birkaç gün rutin kontrollerim oluyor. Ben de burada kalmak istedim, çünkü çok iyi bakılıyorum. Biraz kendime geleyim istedim. Ramazandan sonra yoğun konser programımız var. Her şey yolunda, merak etmeyin.”

İŞTE HARUN KOÇAK'IN HASTANE ODASINDAN SEVENLERİNE MESAJI...