Harun Kolçak... SAHNELERE DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

Önceki akşam Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alan sanatçının biletleri günler öncesinden tükendi ve hayranları konser girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun hastalık ve tedavi sürecini atlatan Harun Kolçak, ara verdiği sahnelere geri döndü. 25.sanat yılını kutladığı Çeyrek Asır albümü ile satış rekorları kırmayı başaran Harun Kolçak'ı özleyenler sanatçının konserlerini hıncahınç dolduruyor.

Önceki akşam Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alan sanatçının biletleri günler öncesinden tükendi ve hayranları konser girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

'Müptelayım Sana' şarkısını beraber söylediği Umut Kuzey'in de konuk sanatçı olarak katıldığı konserde saatlerce sahnede kalan Harun Kolçak, gördüğü ilgiden dolayı çok mutluydu.