Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi... HALUK ÖZKAN'DAN BİR İLK!..

Safkan bir kangal köpeğinin ölümden kurtarılarak yeni bir hayata başlamasını konu edinen Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi adlı belgesel yayınlandı

Proje sahibi olan sanatçı Haluk Özkan her bölüm için ayrı besteler ve aranjeler yaptı. Belgeselin yönetmenliğini de üslenen sanatçı; 9 aydır haftada en az 4 gün çekim yaparak belgeseli oluşturuyor.

Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi belgeselin de; annesi öldükten sonra yetim kalan safkan bir Sivas Kangal köpeğinin ölümden kurtarılarak, İstanbul’a getirilip burada büyütülmesi ve sonrasın da, Kayseri de bir çiftliğe götürülerek köpeğin gençliğini başka kangallarla bu çiftlikte geçirmesi konu alınan bir drama ile kayıt altına alınan Paşa adlı köpeğin yaşama tutunma hikayesi anlatılıyor.

2 seneyi bulacak olan bu belgesel çalışması, Türkiye de bir ilk olacak. İki hafta da bir bölümün yayınlanması tasarlanan belgesel çalışmasını her bölümün de Kangal köpeği Paşa’nın yeni bir hikayesini izleyeceğiz. Milli servetimiz olan Kangal köpeklerinin dünyası hakkında, Paşa adlı köpek aracılığıyla, Sivas Kangal köpeğinin; yaşamı, gelişimi, bakımı ve hiçbir köpek ırkında olmayan özellikleri mükemmel bir kurgu, hikaye ve görsellikle izleyiciye aktarılacak.

Çekilen belgesel için sanatçı Haluk Özkan şunları söyledi ‘’ Biz Türkiye de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kangal Köpeği bizim gerçek anlamda milli bir servetimiz bunun değerini biz biliyoruz ve bu köpeğin özelliklerini de dünya da yaşayan başka bir köpek yok. Ve bunun belgelenerek anlatılması gerekiyordu biri anlatacaktı bu anlatım bana kısmet oldu, bu vesileyle de bir ilke imza atmış olduk. Hayata Tutunmak belgeseli normal belgesel mantığını kıran bir çalışmadır. Her bölüm en az 6 en faz la 15 dakikalık bölümlerden oluşacak. Ve bu bölümlerde kangal köpeği Paşa’nın günlük hayatına ve gelişimine tanıklık ederken onun başından geçen gerçek olayları izleyeceğiz. Annesi öldükten sonra ölümden dönen ve yeni sahipleri sayesinde hayata tutunmayı başaran bir Kangal yavrusunun gerçek yaşam hikayesine tanıklık edeceğiz.’’ Dedi.

Yapımı Nano Music And Film Center tarafından yapılan yürütücü yapımcısı Kangal Anatolian Dogs’un üslendiği belgeselin müziklerini ve yönetmenliğini usta sanatçı Haluk Özkan yapıyor.