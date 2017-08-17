  • BIST 106.648
  • Altın 146,924
  • Dolar 3,5256
  • Euro 4,1422
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi... HALUK ÖZKAN'DAN BİR İLK!..

»
Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi... HALUK ÖZKAN'DAN BİR İLK!..
Safkan bir kangal köpeğinin ölümden kurtarılarak yeni bir hayata başlamasını konu edinen Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi adlı belgesel yayınlandı

Proje sahibi olan sanatçı Haluk Özkan her bölüm için ayrı besteler ve aranjeler yaptı. Belgeselin yönetmenliğini de üslenen sanatçı; 9 aydır haftada en az 4 gün çekim yaparak belgeseli oluşturuyor.

Hayata Tutunmak, Paşa’nın Hikayesi belgeselin de;  annesi öldükten sonra yetim kalan safkan bir Sivas Kangal köpeğinin ölümden kurtarılarak, İstanbul’a getirilip  burada büyütülmesi ve sonrasın da,  Kayseri de bir çiftliğe  götürülerek  köpeğin gençliğini başka kangallarla bu çiftlikte geçirmesi konu alınan bir drama ile kayıt altına alınan Paşa adlı köpeğin yaşama tutunma hikayesi anlatılıyor.

2 seneyi bulacak olan bu belgesel çalışması, Türkiye de bir ilk olacak. İki hafta da bir bölümün yayınlanması tasarlanan belgesel çalışmasını her bölümün de  Kangal köpeği Paşa’nın yeni bir hikayesini izleyeceğiz. Milli servetimiz olan Kangal köpeklerinin dünyası hakkında, Paşa adlı köpek aracılığıyla, Sivas Kangal köpeğinin; yaşamı, gelişimi, bakımı ve hiçbir köpek ırkında olmayan özellikleri mükemmel bir kurgu, hikaye ve görsellikle izleyiciye aktarılacak.

Çekilen belgesel için sanatçı Haluk Özkan şunları söyledi ‘’ Biz Türkiye de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kangal Köpeği bizim gerçek anlamda milli bir servetimiz bunun değerini biz biliyoruz ve bu köpeğin özelliklerini de dünya da yaşayan başka bir köpek yok. Ve bunun belgelenerek anlatılması gerekiyordu biri anlatacaktı bu anlatım bana kısmet oldu, bu vesileyle de bir ilke imza atmış olduk. Hayata Tutunmak belgeseli normal belgesel mantığını kıran bir çalışmadır. Her bölüm en az 6 en faz la 15 dakikalık bölümlerden oluşacak. Ve bu bölümlerde kangal köpeği Paşa’nın günlük hayatına ve gelişimine tanıklık ederken onun başından geçen gerçek olayları izleyeceğiz. Annesi öldükten sonra ölümden dönen ve yeni sahipleri sayesinde hayata tutunmayı başaran bir Kangal yavrusunun gerçek yaşam hikayesine tanıklık edeceğiz.’’ Dedi.

Yapımı Nano Music And Film Center tarafından yapılan yürütücü yapımcısı Kangal Anatolian Dogs’un üslendiği belgeselin müziklerini ve yönetmenliğini usta sanatçı Haluk Özkan yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BÜYÜKÇEKMECE'DE BEVERLY HILLS KONSEPTİ!..14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:30
  • Aleyna Tilki...AMCASININ DÜĞÜNÜNDE ŞARKI SÖYLEDİ!14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
  • Tam Güneş Tutulması... KIYAMET SENARYOLARINI GÜNDEME GETİRDİ!12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:33
  • Orçun Kaptan...AKSEL KARAKTERİYLE İZLEYİCİLERİ GÜLDÜRECEK!12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:30
  • DENİZ KENARINDA BİKİNİYLE NAMAZ KILDI, SOSYAL MEDYA KARIŞTI…11 Ağustos 2017 Cuma 23:11
  • İpek Erdem... OBSESİF BİR KARAKTERLE TİYATRO SAHNESİNDE!..11 Ağustos 2017 Cuma 16:30
  • TATİLE GİDERKEN AMAN DİKKAT!!!10 Ağustos 2017 Perşembe 19:15
  • BODRUM’DAN SONRA ÇEŞME DE RENGARENK BOYANDI!10 Ağustos 2017 Perşembe 18:18
  • BEŞİKTAŞ ESNAFI DİGİTÜRK’Ü PROTESTO ETTİ!10 Ağustos 2017 Perşembe 18:01
  • HANGİ RENGİN İNSANISIN?!10 Ağustos 2017 Perşembe 17:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti