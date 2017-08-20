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Hayta İsmail (Ahmet Arıman)... "GÖNÜL EĞLENDİRMİYORUZ, EVLENİYORUZ"

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Hayta İsmail (Ahmet Arıman)... "GÖNÜL EĞLENDİRMİYORUZ, EVLENİYORUZ"
Hayta İsmail'den büyük skandala olay açıklama sonunda geldi.

Tarık Aydın isimli vatandaş, 23 yaşındaki eşinin usta oyuncu Ahmet Arıman tarafından kandırılıp evi ve kendisini terk ettiğini iddia etmişti.

Hayta İsmail rolüyle akıllara kazınan Arıman, aşkına sahip çıkıp "Boşanacaklardı, biz evleneceğiz, gönül eğlendirmiyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

"GÖNÜL EĞLENDİRMİYORUZ, EVLENİYORUZ"
Bu iddialardan sonra 'Hababam Sınıfı' serilerinde Hayta İsmail karakterini canlandıran 63 yaşındaki oyuncu ve olayın kahramanı Kader Kaynak açıklama yaptı.

Aydın'dan tek celsede boşanan Kader Hanım ile 29 Ekim'de dünyaevine gireceklerini söyleyen Ahmet Arıman, "Tanıştığımızda eşine boşanma davası açmıştı.

Biz gönül eğlendirmiyoruz, evleniyoruz" diyerek aşkına sahip çıktı.

EVLİLİK SÜRESİNCE BENİ DARP ETTİ
Ömercan Altay'ın haberine göre Ahmet Arıman'ın evlenmeye hazırlandığı genç kadın Kader Kaynak, eski eşinin sürekli kendisini darp ettiğini bunun üzerine 4 kez annesini evine kaçtığını belirtti.

Bunun yanı sıra Ahmet Arıman ile tanıştıklarında eski eşi ile zaten mahkemelik olduğunu ve tamamen kendi isteğiyle Ahmet Arıman ile tanıştığını söyledi.

Kaynak: internethaber.com
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