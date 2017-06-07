Henriette Hömke... ALMAN MODEL, GÜZELLİK UĞRUNA AÇLIKTAN ÖLDÜ!..

Aşırı zayıflamak için az yemek yiyen Alman model Henriette Hömke, 63 kilodan 40 kiloya kadar düşünce hayatını kaybetti. Güzel modelin ölümü Alman basınında geniş yer buldu.

Almanya güzellik yarışması 'Miss Germany Corporation'un her yıl düzenlediği 'Miss Germany 2006 adaylarından Miss Sachsen güzeli Henriette Hömke (29) zayıflamak uğruna hayatını kaybetti.

ALMAN MEDYASINDA MANŞET OLDU

Geçtiğimiz gün Mısır tatilinde aşırı zayıflamak için az yemek yiyen model ve eski güzel Henriette Hömke'nin hayatını kaybetmesi Alman medyasın gündeminde geniş yer buldu. Bild gazetesi ölüm haberini manşete taşıdı.

ŞEBNEM SCHAEFER'LA AYNI PODYUMA ÇIKMIŞTI

Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer da bulunuyordu. Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke, güzellik yarışmasında dereceye girememişti. On sene önce 63 kilo olan Henriett'e 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor.

Güzel modelin ölümü yakınlarını yasa boğdu;

