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Hey Gidi Günler... YENİLENEN EMEK'TE NOSTALJİ RÜZGARI!

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Hey Gidi Günler... YENİLENEN EMEK'TE NOSTALJİ RÜZGARI!
Tüm dünyada gerçekleştirilen “Lions’un Kuruluşunun 100. Yıl kutlamaları” çerçevesinde Lions – Popsav işbirliğiyle , Uluslararası Lions 118 T ve 118 E Yönetim Çevrelerinin katıldığı “Hey Gidi Günler” dinletisi Grand Pera Emek sahnesinde yapıldı.

MD 118  100.. Yıl Koordinatörü Füsun Kantemir ‘in önerisiyle başlayan  konser dizisinin ilki Bursa’da idi. Konserin geliri Bursa’da Alzheimer hastaları için yaptırılan  Yaşam evi ‘ne büyük destek oldu.

19 ocak gece sadece konseri izlemeye gelenler değil sahnede de büyük heyecan vardı. Her söylenen şarkıyla anılar canlandı. Büyük ilgi gören konserin biletleri tamamen satıldı.

Popsav başkanı Baha Boduroğlu başta olmak üzere sahneye çıkan Güzin, Banu Kırbağ, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Melike Demirağ, Ersan Erdura, Sevda Karaca, Kartal Kaan, Rana ve Selçuk Alagöz, Semiha Yankı ve  Metin Ersoy  sadece şarkılarını söylemediler. Hey Gidi Günler diyerek eski sahne anılarını anlattılar.

Geceyi Zeliha Sunal sahneye koydu .Sunuculuğunu Hakan Eren yaptı Sahne koordinatörü Mehmet Hayri Alkan’dı.

Finalde tüm sanatçılar ayakta alkışlandılar.

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