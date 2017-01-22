Hey Gidi Günler... YENİLENEN EMEK'TE NOSTALJİ RÜZGARI!

Tüm dünyada gerçekleştirilen “Lions’un Kuruluşunun 100. Yıl kutlamaları” çerçevesinde Lions – Popsav işbirliğiyle , Uluslararası Lions 118 T ve 118 E Yönetim Çevrelerinin katıldığı “Hey Gidi Günler” dinletisi Grand Pera Emek sahnesinde yapıldı.

MD 118 100.. Yıl Koordinatörü Füsun Kantemir ‘in önerisiyle başlayan konser dizisinin ilki Bursa’da idi. Konserin geliri Bursa’da Alzheimer hastaları için yaptırılan Yaşam evi ‘ne büyük destek oldu.

19 ocak gece sadece konseri izlemeye gelenler değil sahnede de büyük heyecan vardı. Her söylenen şarkıyla anılar canlandı. Büyük ilgi gören konserin biletleri tamamen satıldı.

Popsav başkanı Baha Boduroğlu başta olmak üzere sahneye çıkan Güzin, Banu Kırbağ, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Melike Demirağ, Ersan Erdura, Sevda Karaca, Kartal Kaan, Rana ve Selçuk Alagöz, Semiha Yankı ve Metin Ersoy sadece şarkılarını söylemediler. Hey Gidi Günler diyerek eski sahne anılarını anlattılar.

Geceyi Zeliha Sunal sahneye koydu .Sunuculuğunu Hakan Eren yaptı Sahne koordinatörü Mehmet Hayri Alkan’dı.

Finalde tüm sanatçılar ayakta alkışlandılar.