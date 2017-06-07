HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?.. İSTANBUL'LULAR HANGİ TÜR FİLMLERİ DAHA ÇOK İZLEMEYİ TERCİH EDİYOR?..

70. Cannes Film Festivali resmi sponsoru Mastercard, bireylerin günümüzde sinema alışkanlıklarını ve teknolojik dönüşüm sonucunda bu alışkanlıkların gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

7 farklı şehirde düzenlenen anket, çarpıcı veriler ortaya koydu.

Anket yapılan 7 şehirden biri olan İstanbul’da, sinema; seyahat etmek ve dışarı çıkmaktan sonra en sevilen üçüncü aktivite olarak oylandı. İstanbulluların en sevdiği film türü ise komedi oldu.

Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, film izlenen yöntem ve alanların hızla çoğaldığı ortamda film tutkunları, kentlerdeki sinema kültürünün bir parçası olmaya devam ediyor. Avrupalı sinema severlerin yüzde 70’i filmi evde izlemektense, dışarıya çıkıp sinemada izlemeyi tercih ediyor. Ankete katılan kişilerin yüzde 64’ü ise gelecekte de film izlemek için dışarıya çıkacağını ve sinemada gerçekçi bir film deneyimini tercih edeceğini söylüyor.

Mastercard; sinema deneyimini sayısal verilerle ele almak için; aralarında İstanbul’un da olduğu Berlin, Londra, Madrid, Moskova, Paris ve Roma olmak üzere dünyanın önde gelen 7 kentinde bir araştırma hayata geçirdi. Bu dünya metropollerinde yaşayan 2.125 kişi ile yapılan araştırma, sinemaya gitme alışkanlıklarına dair önemli veriler sunuyor.

İstanbul’da, sinema; seyahat ve yemek için dışarıya çıkmanın ardından en önemli üçüncü sosyal aktivite olarak görülüyor. Film izleyicileri sinemaya gittiklerinde, öncelikle gülmek istiyor. Hayal etmek, şaşırmak ve düşünmek diğer beklentileri... Tür sıralamasında İstanbul’da yaşayanlar en çok bilim kurgu ve aksiyon filmlerini tercih ediyor. Bu tercihleri sırasıyla komedi, romantik komedi, dram ve korku türleri izliyor.

İstanbul’da ankete katılanların yüzde 51’i ayda bir sinemaya giderken, haftada bir sinemaya gidenlerin oranı ise yüzde 24. Bu oranların toplamının, tüm şehirlerin ortalaması olan yüzde 69’dan daha fazla olması diğer önemli detayı oluşturuyor. Yılda bir kez sinemaya giden kişilerin oranı ise yüzde 1. Ankete katılan kişilere sorulan “10 yıl sonra film izlerken kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna İstanbulluların yüzde 69’u filmi deneyimlendirecek çok yönlü, özel effekt ve son teknolojik koltuklarla cevabını verdi.

İstanbul’da gerçekleşen anketteki diğer soru ve cevaplar ise şöyle:

Ne sıklıkla sinemaya gidiyorsunuz?

Yılda bir seferden az %0

Yılda bir kez %1

6 ayda bir %3

3 ayda bir %14

Ayda bir %51

Haftada bir %24

Haftada birden daha çok %6

Sinemaya kiminle gidiyorsunuz?

%17 aileyle

%10 kendisi

%39 arkadaşlarıyla

%34 çift olarak

En çok hangi duyguları arıyorsunuz?

Gülmek

Şaşırmak ve hayal görmek

Düşünmek

Favori türünüz neler?

Bilimkurgu

Aksiyon

Komedi

Romantik Komedi

Dram

Korku

10 yıl sonra film izlerken kendinizi nerede görüyorsunuz?

Sinema salonunda popcorn yerken %13 evet %87 hayır

Herhangi bir yerde: Filmler beklenmeyen (ilginç) yerlerde

gösteriliyor (akvaryumlar, hastaneler, endüstri siteleri, çatılar)

%22 evet %78 hayır

Evde Sanal Gerçeklik Sistemiyle %48 evet %52 hayır

Filmi deneyimlendirecek çok yönlü, özel effekt ve son teknoloji

koltuklarla %69 evet ve %31 hayır

En Büyük Sinema Severler Romalılar!

Araştırmaya katılan Romalıların yüzde 41’i, haftada en az bir kere sinemaya gittiğini belirtiyor. Böylece Roma, araştırma kapsamındaki en sinema sever şehir olurken, Romalıları yüzde 38 ile Moskovalılar ve Parisliler takip etti. Öte yandan Paris’te yaşayan deneklerin yüzde 8’i, haftada bir kereden fazla sinemaya gittiğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre sinemaya gitmek, herkes için düzenli ve birlikte yapılan bir aktivite olarak görünüyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 8’i tek başına sinemaya gitmeyi tercih ediyor, yüzde 48’i sinemaya çift olarak gidiyor.

İstanbul’da Bilim Kurgu, Londra’da Drama İzleniyor

Deneklere sinemaya gittiklerinde ne hissetmek istedikleri sorulduğunda, 7 şehirden de tek bir ortak cevap geliyor: İnsanlar gülmek istiyor. İkinci ve üçüncü sırada ise sürprizle karşılaşmak ve hayal kurmak geliyor. Film tercihi önceliğinde komedi yer alırken, komediyi aksiyon türü filmler ve drama takip ediyor. Sıralama bölgelere ve coğrafyaya bağlı olarak değişkenlik gösterirken; Londra’da drama ve İstanbul’da ise bilim kurgu tercih ediliyor.

Kentten bağımsız olarak tüm deneklerin hemfikir olduğu nokta, film izlemek için en iyi mekanın sinema olması. Deneklere 10 yıl sonra kendilerini film izlerken nerede hayal ettikleri sorulduğunda, ilk sırada görüntüleme deneyimini daha da geliştiren ileri teknolojili mültipleks çözümlerin olduğu yenilikçi mekanlar cevabını veriyor.

Sinema Deneyimini Masaya Yatıran Dinamik Bir Tartışma Oturumu

Anketin sonuçları, Mastercard tarafından Cannes’da sinema uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında açıklanırken, sinema ve sinema severlerin şu anki durumu ve gelecekte alacağı şekil masaya yatırıldı.

Sinemanın çok güçlü bir kültürel alışkanlık olduğunu ifade eden BFI Program ve Devralmalar Başkanı Stuart Brown: “Televizyonun hayatımıza girmesiyle herkes bunu sinemanın yok olması olarak yorumladı. Aynısı VHS’nin veya DVD’nin gelmesiyle de oldu. Şimdi de streaming geldi. Bir kez daha sinemanın gelişimi ve evrimi söz konusu. IMAX, 3D, ses efektleri vs… Bütün bu inovasyonlar, sinema deneyimini çekici kılan çözümler.” diye konuştu.

Mekanların, film severlerin beklentilerini karşılayacak yeni çözümleri sunmak ve çağın gereklerine uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Variety Muhabiri Nick Vivarelli, “Sinemaların kendilerini ve ekipmanlarını geliştirmesi ve hedef kitlenin evinde deneyimleyemeyeceği, tamamen gelişmiş yeni bir seviyeye taşıması gerekiyor.” dedi.

Sinema olgusunun muhafaza edilmesi gerektiğini ifade eden film eleştirmeni Lisa Nesselson: “Genç kuşaklar bu dönüşümün anahtarını oluşturuyor. Her ne kadar izlediği filmi tam olarak anlayacak durumda olmasa da sinemaya gitmenin çocuk üzerinde bıraktığı etkiyi görmek çok güzel. Bu yeni düşünme yolları ve daha da önemlisi ileride hayatlarını etkileyecek yeni kavramların oluşmasını sağlıyor.” dedi.

Günümüzde insan ve toplumun çok fazla şeyi deneyimlediğini ve çok fazla şeyden beslendiğini söyleyen Mastercard Küresel Pazarlama ve İletişim Kıdemli Başkan Yardımcısı Rose Beaumont, “Bunu tam olarak karşılayan sinema, tam da bu yüzden benzersiz ve önemli bir kültürel etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sinemalarda paha biçilemez ve benzersiz bir deneyim sunmak esastır.” diye konuştu.