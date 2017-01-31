  • BIST 86.601
  • Altın 146,392
  • Dolar 3,7793
  • Euro 4,0637
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Hilal Özdemir'den... DÖRT MEVSİM TÜRKÜLER!

»
Hilal Özdemir'den... DÖRT MEVSİM TÜRKÜLER!
Türk müziğinin usta seslerini sahnesinde ağırlayan İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, kendine özgü tarzıyla Türk Halk Müziği’ne farklı bir yorum katan Hilal Özdemir’i 1 Şubat’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), birbirinden güzel programlarla İstanbullulara müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor.

İlk albümüne adını da veren “İrem Kız” adlı çalışmasıyla 1990’lı yılların başında büyük bir çıkış yakalayan Türk Halk Müziği’nin kıymetli seslerinden Hilal Özdemir, 1 Şubat Çarşamba günü İBB CRR sahnesinde olacak.

Halk müziğine getirdiği modern yorumuyla gönüllere taht kuran sanatçı, “Dört Mevsim Türküler” başlıklı programında sevilen şarkılarını sanatseverler için seslendirecek. Otuzuncu sanat yılını kutlamaya hazırlanan Hilal Özdemir’in bu kaçırılmayacak konseri, 20.00’de başlayacak.

Hilal Özdemir kimdir?

İstanbul’da doğan Hilal Özdemir, küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başladı. Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nde Türk Sanat Müziği eğitimi gören Hilal Özdemir, uzun yıllar Türk Halk Müziği alanında da değerli hocalarla çalışmalar yaptı.

İstanbul ve Ankara dâhil Türkiye’nin çeşitli illerinde sahne alan sanatçı, Ankara Radyosu’nun açtığı ses sınavını kazanarak televizyon ve radyoda programlar yaptı.

İlk albümünü 1994 yılında “İrem Kız” adlı çalışmasıyla çıkardı. 2013 yılında çıkardığı albümünde besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Hilal Özdemir, sözü ve müziği kendisine ait olan "Seni Kalbinden Sevgiyle Öpüyorum" adlı eseri albümüne de ismini verdi.

Sekiz albümü bulunan sanatçı konser, festival ve albüm çalışmalarına devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emre Kaya... AŞIK OLMAK İSTİYOR!30 Ocak 2017 Pazartesi 19:45
  • Müziğin Ustaları... CEMAL REŞİT REY'DE, NEŞET ERTAŞ GECESİ!..30 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • Ayşegül Aldinç... YÜKSEK SADAKAT İLE KLİP!30 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Koray Avcı... BOZCAADA'DA ATA DEMİRER İLE ENERJİ DEPOLAYACAK!..30 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Orhan Ölmez... KONSERLE ASKER UĞURLAMASI...30 Ocak 2017 Pazartesi 01:30
  • M.F.Ö.... ZORLU PSM'DE MUHTEŞEM KONSER...29 Ocak 2017 Pazar 20:15
  • Ekrem Arpak... GEBZE'Yİ AYAĞA KALDIRDI.29 Ocak 2017 Pazar 19:45
  • Fatma Turgut... TEK BAŞINA YOLA DEVAM!29 Ocak 2017 Pazar 14:30
  • Hakan Altun... SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ ALDI!29 Ocak 2017 Pazar 13:45
  • Hülya Avşar... TRANSPARAN VE SIRT DEKOLTESİ İLE NEFES KESTİ!29 Ocak 2017 Pazar 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti