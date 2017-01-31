Hilal Özdemir'den... DÖRT MEVSİM TÜRKÜLER!

Türk müziğinin usta seslerini sahnesinde ağırlayan İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, kendine özgü tarzıyla Türk Halk Müziği’ne farklı bir yorum katan Hilal Özdemir’i 1 Şubat’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), birbirinden güzel programlarla İstanbullulara müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor.

İlk albümüne adını da veren “İrem Kız” adlı çalışmasıyla 1990’lı yılların başında büyük bir çıkış yakalayan Türk Halk Müziği’nin kıymetli seslerinden Hilal Özdemir, 1 Şubat Çarşamba günü İBB CRR sahnesinde olacak.

Halk müziğine getirdiği modern yorumuyla gönüllere taht kuran sanatçı, “Dört Mevsim Türküler” başlıklı programında sevilen şarkılarını sanatseverler için seslendirecek. Otuzuncu sanat yılını kutlamaya hazırlanan Hilal Özdemir’in bu kaçırılmayacak konseri, 20.00’de başlayacak.

Hilal Özdemir kimdir?

İstanbul’da doğan Hilal Özdemir, küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başladı. Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nde Türk Sanat Müziği eğitimi gören Hilal Özdemir, uzun yıllar Türk Halk Müziği alanında da değerli hocalarla çalışmalar yaptı.

İstanbul ve Ankara dâhil Türkiye’nin çeşitli illerinde sahne alan sanatçı, Ankara Radyosu’nun açtığı ses sınavını kazanarak televizyon ve radyoda programlar yaptı.

İlk albümünü 1994 yılında “İrem Kız” adlı çalışmasıyla çıkardı. 2013 yılında çıkardığı albümünde besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Hilal Özdemir, sözü ve müziği kendisine ait olan "Seni Kalbinden Sevgiyle Öpüyorum" adlı eseri albümüne de ismini verdi.

Sekiz albümü bulunan sanatçı konser, festival ve albüm çalışmalarına devam ediyor.