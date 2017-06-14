HOLLYWOOD SEZONUNDA, EFSANE FİLMLER VİZYONDA!..

Son dönemin en heyecan verici vizyon programı başlıyor! Üst üste vizyona girerek önümüzdeki aylarda bizi sinema salonlarının abonesi haline getirecek Hollywood yapımlarını Sinemia.com editörleri listeledi.

Sinemia ayrıca, bu sezonu yepyeni Sinemia Premium Üyelik paketi ile karşılıyor. Artık sinemaseverler bir 3D film fiyatı ödeyerek, bir ay boyunca salon türü sınırı olmadan tüm formatlarda diledikleri 3 filme gidebilecekler.

Karayip Korsanları’ndan Wonder Woman’a, Maymunlar Cehennemi’nden Çılgın Hırsız’a Hollywood yapımı filmlerle aksiyon, macera ve eğlenceye doyacaklar.

Önümüzdeki günlerde çok heyecan verici bir vizyon programı sinemaseverleri bekliyor. Hollywood sezonu boyunca beyazperdeye damga vuracak yapımlar arasında, blockbuster serilerin devam filmleri, eğlenceli animasyonlar, aksiyon dolu süper kahraman hikayeleri ve fantastik bilim kurgular yer alıyor.

Üstelik Sinemia, tam 79 filmin vizyona gireceği bu 3 aylık sezonu, sinemaseverlerin kalbini çalacak bir yenilikle karşılıyor.

Bir 3D film bileti fiyatına ayda üç film izleyin

Özel Sinema Kulübü Sinemia sinemaya gitmeyi her zamankinden daha kolay kılan yepyeni bir paket sunmaya başladı. Yeni Sinemia Premium Üyelik paketiyle, sinemaseverler bir 3D film bileti fiyatı ödeyerek ayda 3 kez sinemaya gidebilecekler. Yeni paket, sınırsız Sinemia üyeliğinde olduğu gibi yine 2D, 3D, IMAX, MPX, Dolby Atmos, 4DX, hatta D-BOX ve VIP Salonlarda geçiyor. Üyeler 400’den fazla kafe, restoran ve markada Premium indirimlerden faydalanabiliyor.

Sinemaseverler Hollywood sezonunda vizyon takvimini yine Sinemia.com üzerinden takip edebilecekler. Onlarca film arasından sezonun en çok beklenenleri ise şu şekilde:

1. Kızlar Gecesi – 16 Haziran

Başrolünde Scarlett Johanson’ın yer aldığı komedi filminde, bekarlığa veda partisi veren kız grubu kiraladıkları villaya erkek striptizciler çağırır. Bu sırada yaşanan kazada striptizcilerden biri hayatını kaybeder. Kızlar bu olay karşısında ne yapacaklarına karar vermeye çalışırlar.

2.Arabalar 3 – 16 Haziran

Serinin üçüncü filminde McQueen'in bir kenara çekilmek yerine yarıştaki yerini mükemmelleştirmek için harcadığı çabayı izleyeceğiz. Piston Cup Racing'in en büyük yarışına hazırlanan McQueen bir şampiyonun kalbini ortaya koyacaktır.

3. Transformers 5: Son Şövalye – 23 Haziran

Bir öncekinden çok daha görkemli ve etkileyici olması beklenen yeni filmde, izleyiciler yine bilim kurgu dünyasına dalacak, aksiyon ve maceraya doyacak.

4. Örümcek-Adam: Eve Dönüş– 7 Temmuz

Peter Parker lise döneminde normal bir genç gibi yaşamaya çalışırken, bir yandan da aklında suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek vardır. Yönetmen Jon Watts, Peter'ın hayatının bu bölümünü kendi stiliyle yeniden ele alıyor.

5. Maymunlar Cehennemi: Savaş – 14 Temmuz

Serinin bu son filminde Sezar ve takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Sezar'ın ordusu tüm inanç ve hırsına rağmen büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur.

6. Dunkirk – 21 Temmuz

Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen film, 2. Dünya Savaşı sırasındaki gerçek olaylara dayanıyor ve İngiliz askeri harekatı sırasında Dunkirk'ün tahliye edilmesiyle başlıyor. Savaşın seyrini belirleyen bu olay, heyecan dolu bir filme de ilham veriyor.

7. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu– 27 Temmuz

Luc Besson’un yönetmenliğini üstlendiği film, evrende insanlara ait bölgelerde düzeni sağlamakla görevli iki özel harekat askerinin başından geçenleri konu alıyor. Filmin başrollerini Dane DeHaan ve Cara Delevingne paylaşıyor.

8. Kara Kule – 4 Ağustos

Stephen King’in kült romanından uyarlanan ve hayranlarının heyecanla beklediği film, Roland Deschain’in kara kuleyi aramasını konu alıyor. Western tarzı bu dünyada evreni kurtarmak için arayışa çıkan silahşörlerin yanı sıra, onların düşmanları da olacak.

9. Çılgın Hırsız 3 – 25 Ağustos

Hayranları tarafından çok sevilen animasyon serisi Despicable Me’nin üçüncü filmi Ağustos ayında vizyona giriyor. İzleyiciler yine komedi ve maceraya doyacak.