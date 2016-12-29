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Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...
Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...
On parmağında on marifet isimlerden olan Hülya Avşar, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:30
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