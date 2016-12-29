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Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...

Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...

On parmağında on marifet isimlerden olan Hülya Avşar, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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