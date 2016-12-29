Hülya Avşar... BANYODA ŞARKI SÖYLERKEN, KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ...

On parmağında on marifet isimlerden olan Hülya Avşar, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geride bıraktığımız günlerde şömine önünde spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşarak güne damgasını vuran Hülya Avşar, şimdi de ayna önünde şarkı söylerken çekilmiş bir videoyu paylaştı. Spor yaptığı paylaşımda iç çamaşırıyla görülen Avşar, bu defa paylaştığı videoda şarkı söylüyor. Hülya Avşar banyoda ‘Kader Diyemezsin Sen Kendin Ettin' şarkısını söyledi. Şarkıyı söylediği anları videoya alan Avşar Kızı, dinleyenleri mest eden anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İŞTE O ÇOK İZLENEN VİDEO;