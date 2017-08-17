Hülya Avşar... "MONTAJCILARI EVE KAPATTIM"!..

Hayat hikayesini anlattığı filmi "Selfie"nin çekimlerini tamamladığını duyuran Hülya Avşar, "Montajcıları eve kapattım" itirafında bulundu.

Kendi hayat hikayesini anlattığı "Selfie" filmini tamamladığını açıklayan Hülya Avşar'dan şaşırtıcı bir itiraf geldi.

KUTLAMA YEMEĞİNE ÇIKTI

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile İstinye Park'ta akşam yemeği yedi. Kendi hayat hikayesini anlattığı filmi "Selfie"nin çekimlerini tamamladığını söyleyen oyuncu, montajının da bittiğini belirtti.



"MONTAJCILARI EVE KAPATTIM"

"Nasıl bu kadar çabuk bitti?" diyenlere cevap niteliğinde bir de itirafta bulunan Avşar kızı, "Evimin boş bir odasında, bir hafta boyunca montajcıları ağırladım, onları eve kapattım" şeklinde konuştu.