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Hülya Avşar... TRANSPARAN VE SIRT DEKOLTESİ İLE NEFES KESTİ!

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Hülya Avşar... TRANSPARAN VE SIRT DEKOLTESİ İLE NEFES KESTİ!
BVS Group'un Amiral Gemisi Günay Restauran'ta Hülya Avşar ve Cenk Eren sahne aldı.

Hülya Avşar öncesi sahneye sahnelerin güçlü ismi Cenk Eren çıktı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren Cenk Eren programı süresince konukları ile sık sık sohbet etti.

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Melih Yazgan imzali siyah ve bir kısmı transparan siyah elbiseyle sahneye çıkan Hülya Avşar gece boyunca Türk Sanat Müziği ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne kıyafeti ile oldukça dikkat çeken Avşar kızını konuklar gece boyunca hayranlıkla izledi.

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Avşar kızı yoğun istek üzerine yıllardır söylemediği ‘’Mavi Mavi’’ şarkısını seslendirdi.

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