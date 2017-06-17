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Hülya Koçyiğit... SAPASAĞLAM TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

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Hülya Koçyiğit... SAPASAĞLAM TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!
Yeşilçam'ın en değerli oyuncularından Hülya Koçyiğit, ABD'de süren tedavisinin tamamlanmasının ardından yurda döndü.

Akciğer kanseri nedeniyle New York'ta tedavi gören Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile birlikte Türk Hava Yolları'na ait uçakla New York'tan İstanbul'a geldi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Atatürk Havalimanı VIP salonunda Türkiye'ye döndüğü için heyecanlı olduğu gözlenen Hülya Koçyiğit, hastalığı süresinde her zaman yanında olan eşi Selim Soydan'a teşekkür ederken, ''Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere sevgili arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem" dedi.

2 AY DİNLENECEĞİM''

Hastalığı boyunca kendisine dua eden Türk halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, ''Hala Türkiye'ye döndüğüme inanamıyorum.

Çok mutluyum. Mübarek Ramazan ayında her namazında bana dua eden Türk halkına teşekkür ediyorum. Bana şifa dileklerini yolladılar, bana güç yolladılar.

Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Çok şükür sağlıklı bir şekilde ülkeme döndüm. 1-2 ay dinlenme dönemim olacak. Normal yaşam sürecine bünyem hazır değil'' diye konuştu.

Hülya Koçyiğit: Kanser olduğumu tesadüfen öğrendim''KANSER OLDUĞUMU TESADÜFEN ÖĞRENDİM''

Hastalık sürecini anlatan Hülya Koçyiğit konuşmasında şunları söyledi:
''Bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kaza sonrası çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım göğüs kanseri tedavisi olmak için Amerika'daydı. Benden ısrarla röntgen çektirmemi istedi.

Röntgende omurgamda bir kırık olduğu ancak akciğerimde bir nodül tespit edildi. 2 yıl boyunca bu takip edildi. Bu sefer normal rutin muayeneye gittim. Ne yazık ki o akciğerimdeki nodülün yanında hiç umulmadık ve beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi.

Acil ameliyata girdim. Biyopside teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülen bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık.

O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Çok şükür ülkeme döndüm ilk defa bu kadar uzak kalıyorum. 40 gündür yurtdışındayım.''

 

Kaynak: hurriyet.com tr
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