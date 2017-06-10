Hurma... FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Sağlıklı yaşam önerileri ile beğeni toplayan Ayşe Tolga, MAG Haziran sayısı için hurmanın mucizevi faydalarına dair bir yazı kaleme aldı...

Günde 1 adet hurma yemenin, dengeli ve sağlıklı beslenme için önemli olduğunun altını çizen Tolga, “Hurma vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir” dedi.



“Uzun süre açlıktan sonra hurma tüketmek, açlığı bastırır, fazla yemek yemeyi engeller”

“Hurma; kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve magnezyum gibi

önemli besinlere sahiptir”

“Kabızlık, kemik gücü ve sağlığı, bağırsak bozuklukları, kansızlık, alerji, kilo alımı, kalp sağlığı, ishal, göz ve kulak sağlığı… Hurmanın saymakla bitmeyen faydalarındandır”

Oyunculuk kariyerinin ardından sağlıklı yaşam önerileri ile önemli konuları ele alan Ayşe Tolga, MAG Haziran sayısı için Ramazan ayına özel açıklamalarda bulundu.

Hurma tüketmenin kabızlık, bağırsak sorunları, kalp rahatsızlıkları, anemi, cinsel işlev bozuklukları, diyare, mide kanseri ve diğer birçok hastalıktan koruduğunu anlatan Tolga “Ramazan ayında iftar sofralarının en önemli misafiri olan hurma, oruç açılırken ilk tüketilen yiyeceklerdendir.

Hurma çeşitli vitamin ve minerallerin kaliteli bir kaynağıdır. Ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, folat, vitamin A ve vitamin K gibi besin değerlerini içerir” diyor.

Hurmanın sindirim sistemini düzenleyen en tatlı ve çok yönlü destek besinlerden biri olduğunu da vurgulayan Ayşe Tolga, hurmanın insan enerji seviyelerini yarım saat içinde önemli ölçüde arttırabileceğinin de altını çizdi.