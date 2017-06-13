İbb Şehir Tiyatroları... "TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Şamata, Şahane Züğürtler adlı oyunların yer aldığı “Yaz Oyunları” 29 Mayıs - 11 Haziran 2017 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği sezon boyunca beğeniyle izlenen 12. Gece, Komik-i Şehir Naşit Bey, Cibali Karakolu, Pollyanna, Ay Işığında Şamata, Şahane Züğürtler adlı oyunların yer aldığı “Yaz Oyunları” 29 Mayıs - 11 Haziran 2017 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

Şehir Tiyatroları oyunları; sezon boyunca düzenlenen turnelerde Adana, Ağrı, Amasya, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Giresun şehirlerinde, İstanbul’da Şile, Kozyatağı ve Küçükçekmece’de sahne aldı.

18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 33. Çocuk Şenliği’nde konuk tiyatro ekiplerinin 11 oyunu ve Şehir Tiyatroları’nın 9 oyunu sahnelendi. Şenlikte; resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates, müzik gibi konularda gerçekleştirilen 25 atölye çalışması ile çocuklarımızı farklı sanat dalları ile tanıştırdık.

9-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 33. Genç Günler kapsamında 89 seans oyundan oluşan dopdolu bir programla seyirciyle buluştuk. Etkinliklerde 25 lisenin, 11 konservatuar ve oyunculuk bölümünün yer aldığı 31 dış yapım; 5 iç yapım, 2 Darülbedayi Atölyesi yapımı sahne aldı.2016-2017 tiyatro sezonunda 29’u yerli olmak üzere toplam 44 oyunda, sahnelerimizde %92 doluluk oranına ulaşıldı.

Darülbedayi’nin 103. yılında seyircilerimize göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Şehir Tiyatroları’nın sezon sonunda geleneksel olarak düzenlediği “Yaz Oyunları” 11 Haziran 2017 Pazar günü binlerce kişinin izlediği Şahane Züğürtler ile sona erdi.