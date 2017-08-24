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İbrahim Büyükak... "YOL ARKADASİM" IN SETİNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!..

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İbrahim Büyükak... "YOL ARKADASİM" IN SETİNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!..
İbrahim Büyükak doğum gününü, ekip arkadaşlarının kendisi için özel olarak hazırlattığı pastayla kutladı.

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan BKM yapımı “Yol Arkadaşım” setinde doğum günü sürprizi! İbrahim Büyükak doğum gününü, ekip arkadaşlarının kendisi için özel olarak hazırlattığı pastayla kutladı.

Pasta, “Yol Arkadaşım” filminde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un birlikte seyahat ettikleri araba şeklinde tasarlanmıştı. Tüm ekip araba şeklindeki pastayı afiyetle yedikten sonra filmin çekimleri kaldığı yerden devam etti.

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