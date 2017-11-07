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İbrahim Erkal’ın ölümünde son dakika gelişmesi... SAVCI KARARINI VERDİ!..

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İbrahim Erkal’ın ölümünde son dakika gelişmesi... SAVCI KARARINI VERDİ!..
Maltepe’deki evinin otoparkında baygın olarak bulunan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi.

Kararda, “İbrahim Erkal’ın ölümünde kasıt, kusur veya ihmali bulunan tespit edilmediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

12 Nisan gecesi Maltepe’deki evinin otoparkında güvenlik görevlisi tarafından baygın halde bulunan sanatçı İbrahim Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus’taki özel bir hastaneye sevk edilen Erkal, beyin kanaması ön tanısıyla yoğun bakım servisine alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Beyin kanaması ön tanısı ile tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir” denildi.

Erkal, daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 29 gün yoğun bakım servisinde uyutulan Erkal, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Mayıs 2017’de yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından basında çıkan haberleri ve görüntüleri izleyen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak re’sen soruşturma başlattı. 

Savcılık, yaklaşık 7 ay sonra tamamladığı soruşturmada, İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca düzenlenen rapora göre, İbrahim Erkal’ın ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Erkal’ın yaralı olarak bulunduğu ortamda kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşerek, kafasını sert ve künt bir zemine çarpmasıyla husullerinin mümkün olduğu anlatılarak “İbrahim Erkal’ın ölümünde kasıt, kusur veya ihmali bulunan şahıs tespit edilmediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir’”denildi.

Kaynak: Hürriyet - Kelebek
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